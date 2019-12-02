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02 грудня 2019, Київ 15:41
Новини | Міжнародні

Oxfam: щороку понад 20 мільйонів людей покидають свої домівки через проблеми клімату

Повінь у муніципалітеті Тешань у Боснії та Герцеговині, 24 серпня 2019 року

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Щороку понад 20 мільйонів людей покидають свої домівки через природні катаклізми, викликані проблемами клімату, йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання Oxfam.

Упродовж останніх десяти років кількість природних лих, які змусили людей залишити свій дім, зросла у п’ять разів.

За даними Oxfam, через екстремальні погодні умови страждає сім з десяти малих острівних країн, що розвиваються. У середньому близько п’яти відсотків населення Куби, Домініки й Тувалу змушені були покинути свої домівки через природні катаклізми.

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Водночас близько 80 відсотків усіх переселенців зафіксовані в Азії, яка є домівкою для 60 відсотків населення Землі. У цьому регіоні в екстремальній бідності живе третина населення планети.

У дослідженні Oxfam йдеться, що впродовж останніх десяти років економічні втрати від катаклізмів в середньому оцінюють на рівні двох відсотків валового продукту постраждалих країн. Втім, ця цифра є значно більшою для країн, що розвиваються. Наприклад, для малих острівних країн вона може становити 20 відсотків.

2 грудня в столиці Іспанії Мадриді стартував двотижневий кліматичний саміт. За день до цього генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що останні п’ять років були найтеплішими за історію спостережень, а 2019 рік, ймовірно, буде другим найтеплішим за всю історію.

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