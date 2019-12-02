Генсекретар ООН на кліматичному саміті: людство має обрати між надією і капітуляцією

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на кліматичному саміті в Мадриді заявив, що людство має обрати між надією і капітуляцією. Він сказав про це 2 грудня, відкриваючи форум, який триватиме два тижні, за участі представників близько 200 країн.

«Один – це шлях капітуляції, де ми неусвідомлено пройшли через точку неповернення, що ставить під загрозу здоров’я і безпеку всіх на цій планеті», – сказав Ґутерріш.

Саміт мав відбутися в Чилі, але його перенесли до Іспанії після антиурядових протестів у південноамериканській країні.

Очікується, що близько 50 світових лідерів візьмуть участь у зустрічі в Мадриді і спробують доопрацювати правила імплементації Паризького кліматичного пакту 2015 року, серед яких – зобов’язання країн скоротити викиди парникових газів.

Сполучені Штати Америки, що є другим за величиною в світі виробником парникових газів, направили дипломатичну команду, до якої не входять високопосадові члени адміністрації президента Дональда Трампа.

Водночас у делегації від Конгресу в саміті бере участь спікер Палати представників Ненсі Пелосі.

Пелосі заявила, що світ все ще може розраховувати на США у боротьбі з глобальним потеплінням, незважаючи на рішення Трампа вийти з Паризької угоди.

1 грудня генсекретар ООН заявив, що останні п’ять років були найтеплішими за історію спостережень, а 2019 рік, ймовірно, буде другим найтеплішим за всю історію.