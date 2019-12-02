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02 грудня 2019, Київ 08:05
Новини | Міжнародні

2 грудня в Мадриді відкривається Всесвітній форум з питань клімату

Ґутерріш зазначив, що  багато держав не виконують взятих на себе зобов’язань щодо протидії змінам клімату

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Світ повинен припинити війну з природою і проявити більше політичної волі для протидії глобальному потеплінню, заявив 1 грудня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Заява прозвучала напередодні відкриття в Мадриді двотижневого Всесвітнього форуму з питань клімату, повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ООН наголосив, що у всьому світі природні пожежі і повені нерідко пояснюються рукотворними причинами і пов’язані з глобальним потеплінням. Саме тому необхідно більш строго виконувати Паризька хартія 2015 року про заходи щодо обмеження промислових викидів в атмосферу.

/**/ /**/ Натомість укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом 2019 року вираз climate strike, що став популярним завдяки екоактивістці Ґреті Тунберґ
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Війна, яку ми ведемо проти природи, повинна припинитися, і ми знаємо, що це можливо, заявив Ґутерріш. Зокрема він заявив про необхідність припинити «копання і буріння», та використати переваги відновлювальних джерел енергії. Ґутерріш зазначив, що багато держав не виконують взятих на себе зобов’язань.

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