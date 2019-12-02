2 грудня в Мадриді відкривається Всесвітній форум з питань клімату

Світ повинен припинити війну з природою і проявити більше політичної волі для протидії глобальному потеплінню, заявив 1 грудня генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш. Заява прозвучала напередодні відкриття в Мадриді двотижневого Всесвітнього форуму з питань клімату, повідомляє Reuters.

Генеральний секретар ООН наголосив, що у всьому світі природні пожежі і повені нерідко пояснюються рукотворними причинами і пов’язані з глобальним потеплінням. Саме тому необхідно більш строго виконувати Паризька хартія 2015 року про заходи щодо обмеження промислових викидів в атмосферу.

Війна, яку ми ведемо проти природи, повинна припинитися, і ми знаємо, що це можливо, заявив Ґутерріш. Зокрема він заявив про необхідність припинити «копання і буріння», та використати переваги відновлювальних джерел енергії. Ґутерріш зазначив, що багато держав не виконують взятих на себе зобов’язань.