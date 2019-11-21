Оксфордський словник назвав словом 2019 року climate emergency

Словом 2019 року, за версією Оксфордського словника, став вираз climate emergency, що перекладається як «надзвичайна кліматична ситуація». Про це повідомляє сайт словника.

Згідно з визначенням, це ситуація, яка потребує термінових заходів для скорочення або стримування змін клімату та запобігання незворотній шкоді навколишньому середовищу.

Фахівці відзначили, що вживання висловлювання climate emergency в 2019 році різко зросло. До вересня частота його використання зросла в 100 разів.

В цьому році серед претендентів були й інші словосполучення, пов'язані з кліматичними та екологічними проблемами, наприклад, climate denial (заперечення змін клімату), ecocide (екоцид) та інші.

За правилами редакції, потрапити в словник можуть тільки ті слова, які активно використовуються не менше 10 років. За останні кілька років звання «слово року» отримали слова «постправда», «селфі», а також youthquake – значні культурні, політичні або соціальні зміни, викликані діями або впливом молоді.

Раніше укладачі тлумачного словника англійської мови Collins English Dictionary оголосили словом 2019 року вираз climate strike (кліматичний страйк). Експерти Collins відзначили, що в 2019 році цей вислів стали вживати в 100 разів частіше. Вони пов'язують це з діяльністю 16-річної екоактівісткі Ґрети Тунберґ.

Шведська школярка Ґрета Тунберґ здобула популярність як ініціатор кампанії «П’ятниці заради майбутнього» (Fridays for Future). У ці дні школярі і студенти замість навчання проводять масові заходи з метою змусити політиків дослухатися до їхніх вимог про необхідність термінових заходів для боротьби зі змінами клімату. Рух, який розпочався з одиночних пікетів Тунберґ біля шведського парламенту по п’ятницях, набув глобального характеру.