У Запоріжжі протестували проти змін клімату

У центрі Запоріжжя на Фестивальній площі 1 листопада відбулася акція Zaporizhzhia Global Strike For Future.

Її учасники принесли з собою тематичні плакати з написами «Моя заздрість зеленіша за довкілля», «Хочу дихати», «Клімат змінюється, але чому не ми?». Окремі страйкарі також вдягли медичні пов’язки з написами «Хочу дихати» та «Ні смогу».

«Я вийшла на акцію, тому що мене хвилюють проблеми у світі з кліматом і в Запоріжжі. Мене хвилює проблема заводів і викиди, які вони роблять. Я думаю, що це можна вирішити, і я хочу, щоб це вирішили. Вдягла маску, бо в мене проблеми з дихальними шляхами, і я хочу хоч якось змінити це своїми силами», – розповіла учасниця акції на ім’я Надія, що прийшла на захід у чорній масці з написом «Нема чим дихати».

Кліматичний страйк у Запоріжжі відбувається вчетверте. 1 листопада аналогічні п’ятничні страйки проходять також в низці великих міст України.

Ініціаторка руху FridaysForFuture (буквально – «П’ятниці задля майбутнього», або «Глобальний кліматичний страйк за майбутнє») – шведська школярка та кліматична активістка Ґрета Тунберґ. З серпня 2018-го року вона виходила на одиночний страйк біля парламенту Швеції з вимогою врятувати клімат.

Згодом ініціативу Тунберґ підхопила молодь із інших країн, яка замість занять щоп’ятниці виходить на акції протесту до місцевих парламентів та муніципалітетів, щоб нагадати місцевій владі про наслідки зміни клімату.