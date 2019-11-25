Концентрації парникових газів у атмосфері досягли рекордних рівнів – ВМО

Одна зі структур ООН – Всесвітня метеорологічна організація – повідомила, що концентрації вуглекислого газу та інших парникових газів у атмосфері за минулий рік досягли «нового рекордного рівня».

Відповідно до опублікованої перед самітом зі зміни клімату в Мадриді наступного тижня доповіді за 25 листопада, концентрація вуглекислого газу на 47% перевищує рівень доіндустріальної епохи.

«Немає жодних ознак уповільнення темпів, не кажучи вже про зниження концентрації парникових газів в атмосфері, попри усі зобов’язання в рамках Паризької угоди», – заявив голова ВМО Юкка Петтері Таалас.

За його словами, востаннє планета стикалася з такими рівнями вмісту вуглекислого газу в атмосфері 3-5 мільйонів років тому.

У доповіді йдеться, що збільшення рівня вуглекислого газу трохи вище за середні показники зростання, зафіксовані за останнє десятиліття. Рівні метану і оксид азоту, також зросли вище середнього.

Починаючи з 1990 року, на 43% спостерігається зростання «зігріваючого ефекту» на клімат парниковими газами.

«Ця тривала тенденція означає, що майбутні покоління будуть стикатися із щораз серйознішими наслідками зміни клімату, зокрема із підвищенням температури, більш екстремальною погодою, водними потрясіннями, підвищенням рівня моря та порушенням морських і наземних екосистем», – йдеться у звіті.

Цьогорічна кліматична конференція ООН відбудеться в іспанському Мадриді з 2-го до 13-го грудня.