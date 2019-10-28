Сасик «екологічна катастрофа» | #ВУКРАЇНІ

Зникли цілющі грязі, знищені цілі вулиці, частина козацького кладовища пішла під воду, а кістки розкидані на березі. Одеська область. Сасик. Що це тепер – лиман чи озеро – ніхто точно сказати не може. 40 років тому Радянський Союз ухвалив амбітне рішення: відділити лиман Сасик від Чорного моря 14-ти кілометровою дамбою, прорити канал до Дунаю і заповнити його прісною водою для зрошення полів. Через кілька років стало зрозуміло – прісною вода в Сасику не стала, однак клімат змінився значно. Мешканці 8 сіл, розташованих навколо Сасика, десятиліттями домагаються у влади «роздамбовки». Брали навіть до рук лопати, аби з'єднати Сасик із морем. Чого зрештою вони добилися та яка ситуація там зараз?