OXFAM: світові мільярдери мають більше статків, ніж 4,6 мільярда людей

2153 мільярдери світу мають більше багатства, ніж 4,6 мільярда людей, які становлять 60 відсотків населення планети, йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam.

У звіті під назвою Time to care («Час не бути байдужим»), оприлюдненому 20 січня перед засіданням Всесвітнього економічного форуму в Давосі, наголошується, що «сексистські економіки» посилюють глобальну нерівність доходів, а кількість мільярдерів подвоїлася за останнє десятиліття.

Генеральний директор Oxfam India Амітабх Бехар, який цього року в Давосі представлятиме об'єднання, заявив: «Розрив між багатими і бідними не може бути вирішений без цілеспрямованої політики, і надто мало урядів віддані цьому».

Як йдеться у звіті, неоплачена або недооплачена робота жінок і дівчат утричі перевищує внесок у світову економіку, ніж передові технології, йдеться у звіті.

Їхні 12,5 мільярда годин неоплаченої роботи з догляду щодня оцінюються як мінімум у 10,8 трильйона доларів.

22 найбагатших чоловіків світу мають більше статків, ніж усі жінки в Африці, вказано у звіті.

Бехар додав, що «наші розбиті економіки наповнюють кишені мільярдерів і великого бізнесу за рахунок простих чоловіків і жінок».

Міжнародне об’єднання Oxfam традиційно публікує доповідь про бідність напередодні щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, що почнеться 21 січня.