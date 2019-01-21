Розрив між багатими й бідними в світі зростає через несправедливі податки – висновки Oxfam

Міжнародне об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam стверджує, що матеріальна нерівність у світі зростає і підштовхує громадське невдоволення та політичні кризи у багатьох країнах. З нагоди початку щорічного Міжнародного економічного форуму 22 січня у швейцарському Давосі, куди збираються підприємці, урядовці та інші впливові особи, Oxfam оприлюднило звіт, в якому наполягає, що багато урядів «недостатньо оподатковують корпорації та багатіїв».

Президент США Дональд Трамп, який проголосив зниження податків ключовим інструментом своєї економічної політики, заявив, що цього року не поїде у Давос через політичне протистояння, яке вилилося у часткове припинення роботи американського уряду.

Oxfam визнає, що завдяки економічному зростанню останніх десятиліть, насамперед у таких країнах як Китай, кількість людей, які живуть в умовах крайніх злиднів у світі зменшилася.

Але, посилаючись на дані Світового банку, Oxfam доходить висновку, що з 2013 року темпи скорочення кількості людей у злиднях сповільнилися наполовину, а в країнах Африки злидні збільшуються.

«Нам потрібно змінити економіку, щоб забезпечити суспільства загальнодоступними системами охорони здоров’я, освіти й іншими послугами. Щоб зробити це можливим, найбагатші люди й корпорації повинні платити справедливу частку податків», – пропонують автори звіту під назвою «Суспільне добро, чи особисте багатство?».

Агентство Reuters цитує представницю Oxfam Вінні Б’янїму про те, що уряди, скорочуючи податки корпораціям та багатіям, перекладають податковий тягар на бідних, зокрема оподатковуючи товари й послуги.

«Такі непрямі податки накладаються на сіль, цукор, мило – товари щоденної необхідності… Тоді бідні сплачують зі своїх доходів більшу частку, ніж багаті», – сказала вона.

Головні висновки звіту: