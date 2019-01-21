Oxfam: статки мільярдерів зростали на 2,5 мільярда доларів щодня в 2018-му, у найбідніших – ще впали

За останнє десятиліття кількість мільярдерів у світі подвоїлася і минулого року їхнє число сягнуло 2208 людей, йдеться в дослідженні міжнародного об’єднання організацій із боротьби з бідністю Oxfam. Згідно зі звітом, капітал найбагатших людей планети зростав на 2,5 мільярда доларів щодня.

У період з 2017 до 2018-го новий мільярдер у світі з’являвся кожні два дні, кажуть експерти. При цьому фінансове становище 3,8 мільярда найбідніших людей світу за минулий рік абсолютно не покращилося, зазначають автори дослідження.

Крім того, багаті особи й організації платять найнижчі податки на десятиліття, заявляють в Oxfam. Як йдеться дослідженні, якщо найбагатший 1% людей платитиме всього на 0,5% більше податків зі своїх статків, це дасть змогу зібрати кошти на освіту 262 мільйонів дітей або на медичні послуги, які можуть врятувати життя 3,3 мільйонам людей.

Oxfam закликає уряди запровадити реальні зміни, щоб спонукати корпорації і багатих фізичних осіб платити справедливу частку податків й інвестувати ці кошти у безкоштовну медицину й освіту.

Як вказують дослідники, статки найбагатшої людини – власника компанії Amazon Джеффа Безоса зросли до 112 мільярдів доларів, а один відсоток від цієї цифри дорівнює всьому бюджету охорони здоров'я Ефіопії з населенням у 105 мільйонів людей.

Міжнародне об’єднання Oxfam публікує доповідь про бідність напередодні щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 22 січня.