Топ-10 найбільш оплачуваних зірок YouTube у 2018 році: хто вони і на чому заробили?

У журналі Forbes підрахували, скільки і за що отримали грошей провідні зірки соціальної мережі YouTube у 2018 році. Із топ-10 осіб у цьому списку – всі чоловіки. П’ятеро з них – геймери. Всім у середньому – 20-30 років. Окрім одного, найбільш прибуткового влогера 2018 року – 7-річного хлопчика, який заробив за рік 22 мільйони доларів.
10. Logan Paul (Лоґан Пол)
Заробив у 2018: $14,5 млн
Вік: 23
Жанр: комедійні влоги
Підписники: понад 18 млн
- американський актор і відеоблогер, має свою лінію одягу;
- раніше здобув популярність на вайнах, коротких та жартівних відео;
- був частиною кількох скандалів – наприклад, коли знімав у відео-блозі людину в японському лісі, яка повісилася, за що потім довелося вибачатися;
- у цьому ж списку, до речі, є його молодший брат.
9. PewDiePie (П’юдіпай)
Заробив у 2018: $15,5 млн
Вік: 29
Жанр: геймер
Підписники: понад 72 млн
- має найбільшу кількість підписників на YouTube (понад 72 мільйони);
- шведський геймер Фелікс Чельберг не лише стрімить, як він грає, але й веде різні програми на YouTube, наприклад, робить огляд мемів;
- його особа є досить суперечливою; попри звинувачення у використанні расистських жартів та, як наслідок, розрив контрактів з великими компаніями, кількість підписників на його каналі лише зростала.
8. Jacksepticeye (Джек-септікай)
Заробив у 2018: $16 млн
Вік: 28
Жанр: геймер
Підписники: понад 20 млн
- Шон Вільям Маклахлін – найвідоміший ірландський ютубер;
- коментує, стрімить відео-ігри, працює з Disney, розробляє контент для програми Twitch, має лінію одягу тощо.
7. Vanoss Gaming
Заробив у 2018: $17 млн
Вік: 26
Жанр: геймер
Підписники: понад 23 млн
- канадський геймер Еван Фонґ не лише коментує відео-ігри, але й розвиває свою хіп-хоп кар’єру, має лінію одягу та працює над розробкою відео-ігор.
6. Markiplier
Заробив у 2018: $17,5 млн
Вік: 29
Жанр: геймер
Підписників: понад 22 млн
- виходець з Гаваїв грає на приставці PlayStation, має лінію одягу та кілька програм на YouTube;
- веде канал із 2012 року.
5. Jefree Star
Заробив у 2018: $18 млн
Вік: 33
Жанр: б’юті-влогер
Підписників: понад 11 млн
- американська інтернет-зірка Джеффрі Штайнінґер знімає відео про макіяж, дизайн, пише музику, має лінію косметики;
- був найбільш популярною зіркою соцмережі MySpace.
4. DanTDM
Заробив у 2018: $18,5 млн
Вік: 27
Жанр: геймер
Підписників: понад 20 млн
- британський ютубер, чий канал отримав найбільше переглядів на YouTube у 2015 році, має також лінію одягу і є автором графічних романів.
3. Dude Perfect
Заробили у 2018: $20 млн
Жанр: спортивна розважальна група (5 осіб)
Підписників: понад 36 млн
- команда із 5 колишніх баскетболістів (Кобі та Корі Коттон, Ґарретт Гілберт, Коді Джонс, Тайлер Тоні);
- знімають усілякі відео про спритність і трюки з монтажем.
2. Jake Paul (Джейк Пол)
Заробив у 2018: $21,5 млн
Вік: 21
Жанр: комедійні влоги
Підписників: понад 17 млн
- молодший брат Лоґана Пола (номер 10 у цьому списку Forbes);
- також має лінію одягу та записує реп-пісні та пранки.
1. Ryan ToysReview
Заробив у 2018: $22 млн
Вік: 7
Жанр: огляд іграшок
Підписників: понад 17 млн
- маленький американський хлопчик розповідає про іграшки іншим дітям;
- також проводить прості експерименти та пояснює їх дітям, «працює», до речі, вже три роки;
- як і популярні відео-геймери впливають на гейм-індустрію, так і Раян впливає на ринок іграшок і має свою лінію під назвою Ryan's World.
Автори зауважують, що дані про заробіток даних влогерів – у період з 1 червня 2017 року до 1 червня 2018-го – це суми до вираховування відповідних податків, різних сплат агентам, менеджерам, юристам тощо.
Після оприлюднення списку Forbes PewDiePie, який посів у ньому 9-е місце, в своєму влозі сказав, що до нього зверталися автори звіту із уточненнями суми заробітку. Точні суми вони знати не можуть, сказав влогер, і зауважив, що це є спекуляцією.
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