Топ-10 найбільш оплачуваних зірок YouTube у 2018 році: хто вони і на чому заробили?

У журналі Forbes підрахували, скільки і за що отримали грошей провідні зірки соціальної мережі YouTube у 2018 році. Із топ-10 осіб у цьому списку – всі чоловіки. П’ятеро з них – геймери. Всім у середньому – 20-30 років. Окрім одного, найбільш прибуткового влогера 2018 року – 7-річного хлопчика, який заробив за рік 22 мільйони доларів.

10. Logan Paul (Лоґан Пол)

Заробив у 2018: $14,5 млн

Вік: 23

Жанр: комедійні влоги

Підписники: понад 18 млн

американський актор і відеоблогер, має свою лінію одягу;

раніше здобув популярність на вайнах, коротких та жартівних відео;

був частиною кількох скандалів – наприклад, коли знімав у відео-блозі людину в японському лісі, яка повісилася, за що потім довелося вибачатися;

у цьому ж списку, до речі, є його молодший брат.

9. PewDiePie (П’юдіпай)

Заробив у 2018: $15,5 млн

Вік: 29

Жанр: геймер

Підписники: понад 72 млн

має найбільшу кількість підписників на YouTube (понад 72 мільйони);

шведський геймер Фелікс Чельберг не лише стрімить, як він грає, але й веде різні програми на YouTube, наприклад, робить огляд мемів;

його особа є досить суперечливою; попри звинувачення у використанні расистських жартів та, як наслідок, розрив контрактів з великими компаніями, кількість підписників на його каналі лише зростала.

8. Jacksepticeye (Джек-септікай)

Заробив у 2018: $16 млн

Вік: 28

Жанр: геймер

Підписники: понад 20 млн

Шон Вільям Маклахлін – найвідоміший ірландський ютубер;

коментує, стрімить відео-ігри, працює з Disney, розробляє контент для програми Twitch, має лінію одягу тощо.

7. Vanoss Gaming

Заробив у 2018: $17 млн

Вік: 26

Жанр: геймер

Підписники: понад 23 млн

канадський геймер Еван Фонґ не лише коментує відео-ігри, але й розвиває свою хіп-хоп кар’єру, має лінію одягу та працює над розробкою відео-ігор.

6. Markiplier

Заробив у 2018: $17,5 млн

Вік: 29

Жанр: геймер

Підписників: понад 22 млн

виходець з Гаваїв грає на приставці PlayStation, має лінію одягу та кілька програм на YouTube;

веде канал із 2012 року.

5. Jefree Star

Заробив у 2018: $18 млн

Вік: 33

Жанр: б’юті-влогер

Підписників: понад 11 млн

американська інтернет-зірка Джеффрі Штайнінґер знімає відео про макіяж, дизайн, пише музику, має лінію косметики;

був найбільш популярною зіркою соцмережі MySpace.

4. DanTDM

Заробив у 2018: $18,5 млн

Вік: 27

Жанр: геймер

Підписників: понад 20 млн

британський ютубер, чий канал отримав найбільше переглядів на YouTube у 2015 році, має також лінію одягу і є автором графічних романів.

3. Dude Perfect

Заробили у 2018: $20 млн

Жанр: спортивна розважальна група (5 осіб)

Підписників: понад 36 млн

команда із 5 колишніх баскетболістів (Кобі та Корі Коттон, Ґарретт Гілберт, Коді Джонс, Тайлер Тоні);

знімають усілякі відео про спритність і трюки з монтажем.

2. Jake Paul (Джейк Пол)

Заробив у 2018: $21,5 млн

Вік: 21

Жанр: комедійні влоги

Підписників: понад 17 млн

молодший брат Лоґана Пола (номер 10 у цьому списку Forbes);

також має лінію одягу та записує реп-пісні та пранки.

1. Ryan ToysReview

Заробив у 2018: $22 млн

Вік: 7

Жанр: огляд іграшок

Підписників: понад 17 млн

маленький американський хлопчик розповідає про іграшки іншим дітям;

також проводить прості експерименти та пояснює їх дітям, «працює», до речі, вже три роки;

як і популярні відео-геймери впливають на гейм-індустрію, так і Раян впливає на ринок іграшок і має свою лінію під назвою Ryan's World.

Автори зауважують, що дані про заробіток даних влогерів – у період з 1 червня 2017 року до 1 червня 2018-го – це суми до вираховування відповідних податків, різних сплат агентам, менеджерам, юристам тощо.

Після оприлюднення списку Forbes PewDiePie, який посів у ньому 9-е місце, в своєму влозі сказав, що до нього зверталися автори звіту із уточненнями суми заробітку. Точні суми вони знати не можуть, сказав влогер, і зауважив, що це є спекуляцією.