«Зіркова абетка»: вивчити мову жестів, щоб усі почули

Спілкуватися мовою жестів тепер зможе кожен бажаючий. Громадська організація «Відчуй» створила «Зіркову абетку» – це фотопідказки, на яких відомі співаки, ведучі, артисти та спортсмени жестами передають літери українського алфавіту. Такі плакати отримає кожна з 16,2 тисяч шкіл України. Крім того, «зірки» записали і відео, на яких показують базові фрази мовою жестів – привітання, прощання, подяка чи важливі питання. Діти, що вже побачили такі абетки, зізнаються – вивчити мову жестів не так й важко. Люди з вадами слуху радіють: чергові кроки до взаєморозуміння між ними та іншими українцями зроблені.

Понад 223 тисячі українців спілкуються мовою жестів, і вона третя за поширеністю в державі. Проте пошук взаєморозуміння між людьми з вадами слуху та «звичайними» залишається проблемою, зізнається Сергій. Йому 19 років і з самого народження він не чує, але найбільше дратує, що не чують його. Донести мовою жестів бодай що-небудь – справжній квест, рятують звичайний аркуш та ручка або телефон, на якому швидко набирається текст. Проте тепер ситуація зміниться, каже Сергій.

«Розумію, що цю мову дорослі вивчать не всі. Тому і вводять цей крок саме серед школярів – навчитися хоча б сказати своє ім’я. Якщо вони ставитимуться до людей, які не чують, як до звичайних, то за своїми синами та доньками підтягнуться й батьки. Недарма кажуть, що суспільство має змінюватися за допомогою молодого покоління. Ця абетка, дійсно, може зробити українців більш чутливими до проблем інших», – каже Сергій.

Кумири як мотивація

33 літери українського алфавіту жестами показують відомі зірки, серед яких тренери збірної України з футболу Андрій Шевченко та Олександр Шовковський, співачки Наталія Жижченко, Юлія Саніна та Джамала, хореограф Олена Шоптенко та актор Остап Ступка. За словами засновниці громадської організації «Відчуй» Людмили Пишної, саме кумири зможуть вплинути на ставлення до людей з вадами слуху.

«У дітей є кумири, які вважаються лідерами думок. Щоб ці «зірки» не сказали, це є правдою для підлітків. Тому ми вирішили, якщо до цього проекту долучити відомих людей, то діти будуть по-іншому ставитися – не ображати – дітей із вадами слуху, які вимушені носити спеціальні апарати. Усе ж таки підлітки, що не чують, – це вразлива аудиторія. Навіть якщо ніхто нічого не каже образливого про те, що вони – інші. Багато відомо ситуацій, коли діти самі знімають слухові апарати, бо соромляться цього. На жаль, є ще випадки, коли з приватних шкіл дитину з апаратом доводиться забирати, бо інші батьки вимагають цього. Це, звичайно, дикунство. Ми сподіваємося, що після проекту «Зіркова абетка» ставлення зміниться», – каже Людмила Пишна.

​Базові слова вивчити неважко, а людям приємно

Крім звичайної абетки, за допомогою якої кожен школяр зможе вивчити своє ім'я, зірки записали і відео, на яких підказують, як привітатися, подякувати, запитати як справи, котра година та інше.

Десятирічна Оленка – фанатка гурту ONUKA. Каже, що не пропускає жодного соціального проекту, у якому бере участь Ната Жижченко. «Зіркова абетка» не стала виключенням. Вивчити мову жестів уже планувала давно, проте не відчувала підтримки з боку однолітків та батьків – це ж не англійська і не французька, каже Оленка.

«У нас сусідський хлопчик не чує та не розмовляє. Коли зустрічаємося на вулиці, я з ним вітаюсь – махаю рукою. Нещодавно дізналася, як буде «дякую». Коли він мені допоміг занести велосипед на поверх, то подякувала. Хлопчик був приємно вражений. Це звичайні слова, які ми постійно використовуємо, але вони ще й приємні слова. Їх потрібно вивчити. Я подивилася відео з артистами і якусь базу запам'ятала за 10-15 хвилин», – каже Оленка.

Мовою жестів можна навіть співати

Мар'яна Люханова співає двома мовами одночасно: українською та мовою жестів. Останньою показує слова, а рухами передає слухачам темп. Її головна задача, щоб ті, хто не чує, змогли відчути музику. Дівчина з дитинства любить музику, каже, її чує, а ось людську мову розбирає погано.

«Жестова мова завжди була поруч. Просто звичайні люди не звертали на це увагу. Адже нечуючі не сьогодні народилися, просто до них ставилися якось зверхньо. Мало хто замислюється, що слух може втратити будь-хто і будь-коли. Нечуючі – звичайні люди, і цього не потрібно соромитися», – каже Мар'яна Люханова.

Не боятися, не зупинятися та не опускати рук закликає підлітків і український співак Артем Пивоваров. Його пісня «Відчуй» стала головним меседжем проекту, а в кліпі знялися молоді люди з порушенням слуху.

Приїхав до України, бо тут є шанс для людей з вадами слуху

Олександр народився та більшість свого життя прожив у Білорусі. Каже, у рідній країні знайти роботу людям із порушенням слуху майже неможливо. Був здивований, коли побачив, що в сусідній Україні ставлення до таких, як він трохи інше.

«Тут більше поваги й довіри до нечуючих. І постійно це ставлення змінюється на краще. В Україні роблять кроки для того, щоб нечуючим таким людям було зручно. І ця «абетка», відео та пісні знову доводять, що українці готові бути рівними. Це вражає. Це приємно!», – коментує Олександр.

Абетка – черговий крок до інклюзії

Плакати з «Зірковими абетками» тепер отримають усі школи України, а це понад 16 тисяч закладів.

«Один з наших пріоритетів сьогодні – інклюзивна освіта. І для нас дуже важливо, щоб звичайні діти і діти, які мають додаткові потреби, могли б краще розуміти один одного. Завдяки ГО «Відчуй», усім зіркам, що брали участь у роботі над «Зірковою абеткою», цей плакат буде в кожному навчальному закладі України», – наголосила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Крім того, громадська організація «Відчуй» та Міністерство освіти і науки підписали меморандум про співпрацю в межах проекту «Коли тиша заговорила», що направлений на розвиток толерантності та популяризацію інклюзії серед педпрацівників та учнів шкіл.