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12 Грудень 2018, Київ 12:24
Новини | Міжнародні

Forbes назвав найбільш високооплачуваних письменників світу

Роулінг втратила лідерство у рейтингу цього року

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Журнал Forbes опублікував рейтинг найбільш високооплачуваних письменників світу.

Очолює список американський письменник Джеймс Паттерсон. За рік автор детективів заробив 86 мільйонів доларів і продав лише в США 4,8 мільйонів книг. Паттерсон вже вдесяте очолює рейтинг.

Цього року він посунув з першого місця авторку серії книг про Гаррі Поттера, британську письменницю Джоан Роулінг. За рік Роулінг заробила 54 мільйони доларів, це на 41 мільйон менше, ніж минулого року.

Третя сходинка у рейтингу дісталась класику жахів Стівену Кінґу. У 2018 році він заробив 27 мільйонів доларів, продавши у США 2,7 мільйонів екземплярів своїх книг.

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