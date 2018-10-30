Вийшла друком нова книга Стівена Кінга

У США 30 жовтня вийшла друком нова книга культового американского письменника Стівена Кінга.

Про вихід роману Elevation («Висота») автор хоррорів написав у своєму Twitter. «Сподіваюся, ви її прочитаєте», – додав письменник.

Сюжет роману розгортається у звичному для шанувальників Кінга вигаданому містечку Касл-Рок, штат Мен. Головний герой історії, Скотт Кері, має таємниче захворювання, через яке швидко худне, але зовні не змінюється. Кері також воює з сусідками-лесбійками, які намагається відкрити в містечку ресторан, але стикаються з упередженим і ворожим ставленням місцевого населення.

Видання Scribner зазначає, що це буде найкоротший роман у бібліографії Кинга – всього 144 сторінки.