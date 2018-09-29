Розпочався перший міжнародний книжковий фестиваль Book Space

У Дніпрі вперше проводять масштабний міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Тонни книг, ярмарок 70-ти видавництв, виставка книжкових ілюстрацій, презентації нових видань самими авторами, творчі зустрічі й навіть концерти за участі письменників. Дійство розгорнулося на 8-х локаціях. Book Space зібрав 80 авторів з України, Франції, Польщі, Данії, США, Німеччини та інших країн, як мало «розкручених», так і досить іменитих, як-то американська письменниця, професорка Єльського університету Марсі Шор, історик, професор Гарвардського університету Сергій Плохій, російський поет-сатирик Андрій Орлов (Орлуша), українські письменниці Оксана Забужко, Ірена Карпа, Ірен Роздобудько… Дніпровський читач не балуваний візитами зірок та й сучасною якісною книгою. Відтак автори збирають аншлаги, а видавці та продавці роблять касу. З чим, з ким і під яким соусом продають нині книгу, Радіо Свобода поцікавилось в учасників форуму.

Міжнародний книжковий фестиваль Book Space в Дніпрі розпочався з невеликого інциденту. Комерсанта й письменника Гарика Корогодського, якого організатори анонсували як одного з хедлайнерів дійства, не впізнали й не пропустили до місцевого ресторану «Артист». В усьому «завинив» ексцентричний одяг автора – яскраво-жовта куртка та різнокольорова футболка, повідомила піар-менеджерка письменника Ганна Давиденко. Утім цей випадок не зіпсував настрій, а лише додав перцю фестивалю.

Як просувають свої книжки колишні бійці?

На відміну від «зірок» письменники-початківці не ставлять за мету епатувати публіку зовнішнім виглядом чи поведінкою. Але, зізнаються, приваблювати читача до своєї книги намагаються і роблять це в різні способи.

Автори-учасники бойових дій на Донбасі презентують свої твори разом: у них цілий стенд, об’єднаний воєнною тематикою, книги розкладені прямо на ящиках з-під набоїв.

​Назар Розлуцький, демобілізований боєць 55-ї бригади, зауважує: свою книгу-репортаж «Нотатник демобілізованого», яку презентує в Дніпрі, написав, згадуючи фронтові будні. Видання некомерційне: зі 100 гривень, які коштує книжка, 47 – це вартість друку, 53 – гроші, які йтимуть на безпілотники для українських військових. Протягом півроку розійшлась більш ніж половина тиражу в тисячу примірників, не приховує автор.

На цій книзі «заробить» наша армія – вона стане сильнішою. Я пишу не заради грошей, але гроші також важливі

«На цій книзі «заробить» наша армія – вона стане сильнішою. Я просуваю цю книгу в соцмережах, їжджу з презентаціями – куди запросять і сам шукаю. Були презентації у Києві, у Франківську і багатьох містечках Франківщини, оскільки я звідти родом, мені було легше знайти контакти, далі будуть презентації в зоні АТО, в місцях, які згадані в книзі. Дуже часто цей «промоушн» виходить спонтанно. Якщо це презентація, то люди зацікавлені, вони кличуть якісь медіа, стараюсь через медіа донести. Через соцмережі. Кажу своїм знайомим: «Якщо ти прочитав, якщо не ліньки, напиши відгук на книгу». Чого не треба робити, коли просуваєш книгу? Така нав’язливість, коли намагаються без мила влізти, – до такого маю відразу. Звісно, на цій книжці я не зароблю, але якщо я далі буду писати і видавати, я, звісно, зацікавлений, щоб книги були успішними. Я пишу не заради грошей, але гроші також важливі», – розповів Радіо Свобода колишній вояк, а нині письменник і музейник з Києва Назар Розлуцький.

Екзотична література і смак східних солодощів

Професійний переклад, якісне оформлення і трішки східного колориту – на це робить ставку, просуваючи книги, дніпрянка Ольга Чичинська. Вона є авторкою перекладів українською і видавцем романів іменитих турецьких письменників.

Ось ця книга перекладена 18-а мовами, ось ця – 20-ма. Російською немає. А українською вже є

«Ось ця книга перекладена 18-а мовами, ось ця – 20-ма. Російською немає. А українською вже є. І це взагалі принцип мого видавництва – я обираю для роботи книжки, яких ще немає російською. Турецька література в Україні – екзотична, для нас вона з присмаком спецій, з присмаком східного колориту, різнобарвна, різносюжетна… Книжка також має бути привабливою зовні. Мої книги в м’яких обкладинках, це стандарт для масової літератури, але вони прошиті на якісному обладнанні, не розпадаються», – каже Ольга Чичинська.

На презентації книжок видавчиня нерідко бере з собою і щось смачненьке. За традицією країни, в яку закохана, продавець має частувати покупця не тільки розмовою, розкриває вона свої «фішки».У невеличкого «нішевого» видавництва поки немає сайту, натомість пані Ольга особисто намагається брати участь в заходах, де є потенційний читач.

«На Запорізькій книжковій толоці я пригощала читачів східними солодощами. І на презентації в бібліотеки я приходжу зазвичай не з порожніми руками. А тут у Дніпрі буде листковий пиріг з сиром. Це моя фішка. Треба щось робити, аби приваблювати читача. Солодощі, частування – це вже турецька традиція: треба трішки поторгуватись, трішки поспілкуватись, трішки пригостити. І навіть коли я відправляю книжки рецензентам чи критикам, то в посилочку кладу декілька пакетиків турецької кави чи чаю», – розповіла Радіо Свобода видавчиня і перекладачка.

«Кіт у мішку»

Барвисті обкладинки, вдалі слогани, інформація про знижки та акції – учасники книжкового ярмарку в Дніпрі подбали про привабливість своїх стендів. Оригінальний «хід» піддивилось у європейських колег столичне видавництво бізнес-літератури. Це своєрідний «кіт в мішку» – книжки, загорнуті в крафтовий папір, підписані одним реченням, що відображає їхню суть. Ані автора, ані назви. Однак покупців це інтригує і приваблює, каже представниця видавництва Тетяна Верба.

Видавництв багато, а продавати книгу ніде. Активно задіюємо соцмережі

«Як правило, у нас ці книги беруть колегам і співробітникам на подарунок. Іще не було розчарованих. Ця ідея не ексклюзивно наша, ми її підгледіли в європейського книжкового магазину. Але там це робили на поезію, а ми вирішили зробити на бізнес-книгу. Також ми просуваємо свої книги, виїжджаючи на тематичні конференції, співпрацюємо з магазинами – і онлайн, і оффлайн. Видавництв багато, а продавати книгу ніде. Активно задіюємо соцмережі. Там ми шукаємо не тільки читачів, а й спеціалістів у певних темах, просимо їх написати рецензії, відгуки. Напередодні цього ярмарку ми заздалегідь запрошували нашого потенційного покупця, анонсували, робили розсилки», – розказала Радіо Свобода директорка з розвитку видавництва «Баланс Бізнес Букс» Тетяна Верба.

Книга під соусом? Обов’язково!

Сучасна книга вже не може презентуватись і продаватись сама по собі: у вік інформаційних технологій для її просування потрібні «соуси», визнає арт-директорка фестивалю Book Space, письменниця Вікторія Наріжна. Організатори намагались подати літературу з певними «підливками», як-то імениті гості, дискусії на різні соціальні теми, авторські читання і навіть концерти.

В сучасному світі пропонувати саму лише книгу не актуально. Фестивалі мають пропонувати якусь комплексну програму, щоб і дискусії були, і музика була, і візуальна частина

«Я вважаю, що в сучасному світі пропонувати саму лише книгу не актуально. Людям же легше купити в Інтернеті книгу, яка їх зацікавила, і абсолютно нікуди не їхати і не йти, щоб погортати книжки. Тобто якщо раніше ти приходив на книжковий базар і там насолоджувався цією книжковою феєрією, то тепер у тебе книжкова феєрія в кожному інтернет-магазині. А фестивалі все-таки мають пропонувати якусь комплексну програму, люди мають задовольнити різні інтелектуальні потреби, щоб і дискусії були, і музика була, і візуальна якась частина, що, до речі, у нас цього року не дуже представлено. Я думаю, «соус» необхідний, і не для того, щоб запхнути книжку, а тому, що сам «соус» важливий зрештою. Люди зараз набагато більш мультифакторно сприймають світ, не так, як сприймали його раніше», – сказала в коментарі Радіо Свобода арт-директорка фестивалю.

Міжнародний книжковий форум Book Space у Дніпрі триватиме ще й в неділю. У подальшому, заявляють організатори, захід стане традиційним, як у Львові чи Запоріжжі.