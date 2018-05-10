Українські видавництва і автори беруть участь у міжнародному книжковому фестивалі в Празі

24-й міжнародний книжковий ярмарок «Світ книги», який є другим за розміром у Європі, відкрився 10 травня в столиці Чехії, Празі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на цьогорічному фестивалі Україна, на відміну від попереднього року, представлена цікаво і різноманітно. На полицях українського стенду – книжки й альбоми відомих видавництв «Абабагаламага», «Фоліо», «Видавництво Старого Лева», «Комора» й інших.

Серед гостей празького ярмарку – письменниці Катерина Калитко, Таня Малярчук, Ірина Цілик, письменник і учасник АТО Артем Чех. У програмі – авторські читання, дискусії з письменниками і видавцями, презентації нових книжкових видань, в тому числі й у перекладі чеською мовою.

У підготовці й реалізації української програми на книжковому ярмарку у Празі взяли участь посольство України в Чехії, Український інститут книги, Чеська асоціація україністів, Міністерство культури України.

Почесним гостем фестивалю є Ізраїль, країна, яка цього року відзначає 70-річчя своєї незалежності.

На фестивалі представлені книжки понад 400 видавництв із 22 країн світу. Головна тема зустрічей із письменниками, поетами, ученими, філософами, митцями, чиї книжки представлені на ярмарку, є події XX століття і їх вплив на розвиток світової історії. Також як одну з головних тем ярмарку організатори виділили комікс.

На минулорічному, 23-му книжковому ярмарку «Світ книги», українського стенду не було.