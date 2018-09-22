Зайшов «на секунду», а вийшов з торбою книг: Що купують відвідувачі «Форуму видавців»

У Львові триває ювілейний, 25 «Форум видавців». Що ж купують його відвідувачі?

Соломія Дригась відвідує «Форум видавців» уже кілька років поспіль. Нинішній вразив її широким вибором книг, а також тим, що організатори заходу нагадали про українських політв’язнів.

Свої придбання дівчина описує так: «Дуже хотіла «Війни Міллігана» Деніела Кіза, бо першу частину вже прочитала, ну, а решта «воно само купилося». Як купувала останню книгу, то бубніла собі під ніс: «Хоч би на маршрутку вистачило».

Серед книг, які придбала Соломія, є також збірка повістей Кузьми Скрябіна «Я, Побєда і Берлін», гід по 25 архітектурних шедеврах Львова та роман Паоло Коельйо «Шпигунка».

Для Єлизавети Мокрецової книжковий форум у Львові є не тільки нагодою придбати нові книги, але і поспілкуватись з улюбленими письменниками.

Серед її цього річних покупок є, зокрема, роман Фредерика Беґбедера «Життя без краю», збірка художніх оповідань «Львів. Кава. Любов», поетична збірка Дмитра Павличка «Омела», а також комікси.

Олеся Тодорук зайшла на «Форум видавців» «на секунду», але теж не вийшла звідти з порожніми руками: придбала книгу Леві Прімо «Чи це людина», яка є «проникливим і щемким свідчення злочинів проти людства та живим голосом Голокосту», а також антиутопічний роман Ярослава Мельника «Маша, або Постфашизм» і науково-фантастичний роман Дейва Еґґерса «Сфера».

Оресту Овчару цього року довелося стримувати себе у покупках на форумі, бо «вже немає вдома вільного місця». Серед його «улову» – вже культовий роман Фредерика Беґбедера «99 франків», книга американсько-британської журналістки та історика Енн Епплбаум «Червоний голод. Війна Сталіна проти України», роман Юрія Винничука «Танґо смерті», а також, наприклад, книгу відомого фінського соціолога та письменника Арі Турунена, яка запрошує у мандрівку сторінками історії дев’яти великих міст світу «Забуті історії міст».

«Верхні шість вдалося підписати. Тому в тоталі доволі нотбедно», – підсумовує свій похід Орест.

Пауліна Жукова принесла тим часом з форуму збірник листів Лесі Українки за 1876-1897 роки.

«Все, з Форума більше нічого не тягну, бо тяжко», – пояснює дівчина.

На відміну від багатьох інших, для Інни Шовкун цьогорічний «Форум видавців» був першим. Загалом враження у неї від нього позитивні, але вона сумнівається, чи завітала б сюди ще раз.

«Усе можна купити в книгарнях або в інтернеті і без націнки. Аж такого ажіотажу навколо нього не розумію», – зазначає дівчина.

Серед її покупок є, зокрема, «Щоденник Бріджит Джонс» Гелен Філдінґ, «48 законів влади» від культового американського письменника Роберта Гріна, книга американського інвестора Джона Доера «Міряй важливе», а також «Не накидайтеся на зефір» ад’юнкт-професора Університету Маямі і доктора психології Хоакіма де Посада.

«Як я обираю книжки? Дивлюсь список бестселерів New York Times, або рекомендації цікавих людей», – розповідає Інна.

Уляні Корицькій відвідування «Форуму видавців» підняло настрій. Тут вона придбала, наприклад, збірку віршів Юрка Іздрика, а також історію життя попівської доньки Люсі, яка прагне бути щасливою, «І раптом вже вечір» Петра Морсбаха.

Свої форумівські покупки демонструє і Степан Осінчук. Серед них, зокрема, є книга «Завтра будуть коти», у якій французький письменник і філософ Бернар Вербер пропонує подивитися на світ людей очима братів наших менших, та два томи фантастичних оповідань Говарда Філіпса Лавкрафта.

Не лише для себе, але і для дітей приніс із форуму книги Володимир Фиц. Він придбав комікс «Шахраї в Колізеї», у якому події розгортаються у Стародавньому Римі, збірку з трьох історій про смурфів, а також казку про мишеня-винахідника Вендела і його роботів.

Цього року Форум видавців ювілейний. На ньому свої книжки презентують 260 видавництв, відбуваються численні презентації. Загалом у його рамках провести 900 заходів. Учасники заходу наголошують, що за роки його проведення можна зауважити, як українська книжка змінилась і на сьогодні стала помітно якіснішою. Триватиме Форум до 23 вересня.