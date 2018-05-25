Відома у Чехії бібліотека збагатилась українськими книжками

Міська бібліотека у Празі належить до найбільших і найвідоміших книгозбірень в Чехії, історія бібліотеки бере початок у 1891 році. Важливо також, що празька Міська бібліотека – це перша чеська громадська бібліотека, тобто вона відкрита для всіх охочих, є також освітнім закладом, куди може прийти будь-хто, не конче потрібно мати посвідчення чи чеське громадянство, тобто бібліотека пропонує свої служби всім зацікавленим.

Книжковий фонд бібліотеки нині складає вже понад 2 мільйони 300 тисяч книжок, в тому числі й іноземними мовами. Для тих, хто володіє українською мовою або ж її вивчає, Міська бібліотека формує українську збірку.

З ініціативою підтримати україніку в бібліотеці вийшла українська школа «Ерудит» у Празі. Учителька школи Наталія Соловчук у розмові з Радіо Свобода зазначила, що з дітьми до Міської бібліотеки ходить вже давно.

Тут така атмосфера, що діти гарно налаштовуються для читання, гарно його сприймають

«Тут така атмосфера, що діти гарно налаштовуються для читання, гарно його сприймають, – каже вона. – Поступово виникла думка, що було б добре, щоб діти змогли на полицях знайти і наші книжки. З допомогою батьків ми це здійснили, отримали першу збірку від дітей, хто які книжки міг – бібліотеці подарував, а тепер це так розширилось, що маємо тут зовсім нові книжки».

Спеціальний дарунок бібліотеці – близько ста книжок відомих українських та іноземних авторів у перекладі на українську мову передало бібліотеці Посольство України в Чехії. Значною мірою, як наголосив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс, це книжки, які були представлені на цьогорічному 24-у міжнародному ярмарку «Світ книги».

Дуже важливо, щоб діти і дорослі, які живуть у Чеській Республіці, мали можливість дістатись до української літератури

«Це дуже важливо, щоб діти, і не тільки вони, а й дорослі, які живуть у Чеській Республіці, мали можливість дістатись до української літератури», – зазначив під час передачі літератури бібліотеці український посол.

Відтак поличка для українських книжок у чеській бібліотеці поповнилась новими виданнями для дорослих і дітей.

На думку директора Міської бібліотеки Томаша Ржегака, це крок до глибшого взаєморозуміння українців і чехів, особливо зараз, коли Україна відстоює свою територіальну цілість.

В Україні сьогодні воюють і за нас

«Я думаю, що Україна сьогодні дуже важлива для всієї Європи і для Чеської Республіки, тому що те, що зараз відбувається в Україні, нам допомагає зрозуміти, що сьогодні відбувається в Європі. В Україні сьогодні воюють і за нас. А тому гадаю, що наблизити українську культуру і українську сучасність чеському читачеві надзвичайно важливо для кожного, хто хотів би зрозуміти світ і самого себе», – зазначив Томаш Ржегак.

Завдяки новим надходженням чеська міська бібліотека збагатилась творами Лесі Українки, Вацлава Гавела, Оксани Забужко, Тараса Березовця, Василя Басараба, Тані Малярчук, Олександра Вільчинського та інших.

Про нові надходження бібліотека повідомляє своїх читачів, можна книжки пошукати в каталозі, а можна прийти до бібліотеки, це зручно і для всіх доступно.

Якщо хтось прийде до нас, то може сам вільно вибрати те, що його цікавить, погортати книжку чи її позичит

«Якщо хтось прийде до нас, то може сам вільно вибрати те, що його цікавить, погортати книжку чи її позичити. Якщо до нас прийдуть відвідувачі і українська меншина, яка тут живе, ті, хто знайде до нас дорогу, тоді ця співпраця може набагато більше розвиватися», – зауважує працівниця бібліотеки Яна Крпатова.

Збагачення «української полички» в чеській бібліотеці особливо важливий крок для української меншини – зараз найбільшої в Чехії. Директор бібліотеки Томаш Ржегак висловив переконання, що і в майбутньому українсько-чеська співпраця розвиватиметься і що україномовні відвідувачі бібліотеки, всі зацікавлені, і ті найменші читачі – кожний знайде книжку для себе.