Українська дитяча книжка приносить новий формат в ЄС

Перша сучасна дитяча українська книжка, перекладена і видана у Чехії, зібрала своїх маленьких друзів на книжковій виставці «Світ книги-2018», що триває у Празі. Чеське видавництво Host, яке закупило в Україні права на книжку «Зубр шукає гніздо», запросило львівську авторку та ілюстраторку Оксану Булу провести мистецьку майстерню з чеськими дітлахами. А поки малі читачі малювали та вирізали лісних звіряток, Радіо Свобода поговорило з авторкою, перекладачкою та видавцем про секрети комерційного успіху цього проекту, який вже вийшов за межі однієї книжки.

Книжка «Зубр шукає гніздо» українського видавництва Старого Лева, є на полицях більшості чеських книгарень, її можна замовити онлайн, про неї розповідають по телебаченню, а в рекламній кампанії, яку провело видавництво Host, що закупило права на чеське видання, лісові звірятка перетворилися на героїв мультфільму. Сама книжка розійшлася вже у двох тисячах примірників, говорить редакторка дитячої літератури видавництва Host Ева Седлачкова, яка першою піддалася чарам українських лісовичків, яким авторка дала незвичне ім’я - туконі.

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Я не знала, яке видавництво в Україні буде мати права на цю книжку, я просто її хотіла

«Я побачила роботи Оксани Були на Etsy, професійному мистецькому порталі, всю її серію про туконів, це її бренд. Я почала стежити за нею у різних соціальних мережах, на Facebook, на Instagram. Ці туконі мене так причарували, що я навіть видрукувала один з її малюнків і повісила у себе в офісі. Кожного разу, коли я на нього дивилася, я все казала: «Яка б це була класна книжка!» Ходила я так ходила, і думала, що треба їй написати і це сказати», – розповідає Ева Седлачкова.

«А місяців через два я побачила її пост, що така книжка готується до друку. І тут я вже не чекала і написала їй того самого дня, що я хочу видати цю книжку в Празі. Я не знала, яке видавництво в Україні буде мати права на цю книжку, я просто її хотіла», – веде далі чеська редактока.

Така увага з Праги була несподіванкою для молодої львівської художниці, яка щойно почала робити перші кроки у мистецтві книжкової ілюстрації.

«Це – моя перша книжка, і це новий для України формат, де історія розповідається більше у малюнках, ніж у словах. Це був мій перший рік співпраці з видавництвом Старого Лева. Я була дуже рада, що вони мене підтримали, коли я прийшла до них і сказала, що у мене є ідея однієї історії, яку я б хотіла розповісти», – розповідає Оксана Була.

Ця книжка потрапила у нішу, яка ще не заповнена на чеському ринку – дитячі книжки, де історія розповідається у картинках

Новий формат виявився саме тим, що було потрібно, для того, щоб потрапити на конкурентний чеський ринок, говорить перекладачка Ріта Кіндлерова.

«Ця книжка потрапила у нішу, яка ще не заповнена на чеському ринку – дитячі книжки, де історія розповідається у картинках. І ці малюнки дуже полюбилися малечі, я це перевіряла на дітях. Цікаво було, що дівчатам було достатньо, що були дуже гарні малюнки, а хлопці обов’язково хотіли знати, чим історія закінчується. Тож довелося спільно переробляти кінець для чеської аудиторії, яка не звикла до відкритих кінців та вільних трактувань», – говорить перекладачка.

Редакторка видавництва говорить, що той формат, який давно є частиною книжкової пропозиції на заході, у Чехії допомагає поширити українська книжка.

Рicture book, яка у Чехії не має свої традиції. Тут старша генерація ще мислить в категоріях, що вони отримують «надто мало букв за свої гроші»

«Це – майже книжка картинок, picture book, яка у Чехії не має свої традиції. Проявляти інтерес до них почала молодша категорія батьків, особливо ті, що жили десь за кордоном і зустрічалися з такого роду книжками там. Тут старша генерація ще мислить в категоріях, що вони отримують «надто мало букв за свої гроші». Але категорія молодших дорослих навпаки закохана у її малюнки. Бачите, тут чимало і дорослих прийшло побавитися, ці туконі дуже позитивні, тож Оксана тут має багато прихильників. Також поширенню її книжок допомагають соціальні мережі. Як я її знайшла через соціальні мережі, так ми її і просуваємо через них. Це просто сучасний світ», – говорить Ева Седлачкова.

Вона додає, що коло любителів туконів зі Львова постійно розширюється, і вони хочуть знати продовження пригод свої улюблених звіряток. Тож незабаром на поличках чеських книгарень має з’явитися і книжка про самих тих туконів, і про ведмедя, який не хоче спати.