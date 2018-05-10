На міжнародному книжковому форумі в Турині Жадан презентує «Месопотамію» італійською

В Італії на престижному міжнародному книжковому форумі у Турині український письменник Сергій Жадан презентує свою збірку оповідань та віршів «Месопотамія», яка вийшла друком у 2014 році.

Тепер італійською мовою її видало невелике римське видавництво Voland. Оповідання збірки переклали італійська славістка Джованна Броджі та українська перекладачка Мар’яна Прокопович, а над перекладом віршів працював Лоренцо Помпео.

Переклад та публікацію «Месопотамії» в Італії здійснили за економічного сприяння Європейського союзу, а саме програми «Творча Європа», повідомила Радіо Свобода Даніела Ді Сора, директор видавництва Voland.

Це вже друга книжка Жадана, яку вони друкують. Два роки тому видавничий дім випустив у світ роман «Ворошиловград» («Дорога Донбасу» в перекладі італійською), але, за словами видавця, твір не набув належної популярності серед читачів та лишився поза увагою літературної критики.

«Продали лише близько тисячі примірників роману. Однак перша книжка незнайомого автора завжди важко пробиває шлях на ринку, ми не зупиняємося. Сподіваємося, «Месопотамія» матиме більший успіх, бо Жадан – талановитий автор і заслуговує на увагу», – додала у коментарі для Радіо Свобода Даніела Ді Сора.

11 травня в Турині на полях міжнародного книжкового форуму, який триватиме до 14 травня, відбудеться окрема зустріч Сергія Жадана з читацькою аудиторією. У програмі форуму Жадан – єдиний представник від України, його називають тут «українським Рембò» (Артюр Рембо – французький поет-символіст XIX століття). Наступними днями письменник зустрінеться також з читачами у Мілані та в Римі, де він презентуватиме роман про війну на Донбасі «Інтернат».

Італійський літературний тур Сергія Жадана відбувається за спільної підтримки видавництва Voland, міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz та посольства України в Італії.

Збірка «Месопотамія» стала лауреатом премії «Українська книжка року» (2015) та польської літературної відзнаки «Ангелус» (2015). На основі одного з розділів книжки «Ромео» режисер Михайло Лукяненко створив фільм 2016 року «Любові стане на всіх».