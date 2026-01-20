«Бойова сарана»: чому війська РФ збільшують застосування «Молній» на півдні?

Десятки пусків дронів «Молнія» щоденно на місто Запоріжжя зафіксували на початку цього року. Про це офіційно повідомляло керівництво Запорізької області. Фіксується українською владою активне застосування цього БПЛА і в інших областях на півдні України.

Із чим це пов’язано, з’ясовувало Радіо Свобода.

«Бувають дні, коли ворог засилає по Запоріжжю від 80 до 90 «Молній». Дрони дуже низької вартості, але несуть на собі кілограми БК і точно можуть наробити біди. Ворог регулярно запускає велику кількість «Молній», «Ланцетів», які летять по місту. І від цих дронів дальньої, середньої дальності, які летять 35 кілометрів плюс, долітає 5%», – повідомив 10 січня в етері телемарафону голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупаційні війська активніше використовують саме ударні дрони, зокрема FPV та «Молнії»

Зростання застосування дронів військами РФ, в тому числі БПЛА «Молнія», фіксується і на Херсонщині. Так, якщо у січні 2025 року, за даними заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, війська РФ застосовували в регіоні 5225 дронів (з яких 5075 – знищені українськими військовими), то у грудні 2025 року – відповідно ця цифра становила вже 10992 (з них 10503 – знищені).

«Упродовж 2025 року російські військові застосували для ударів по Херсонщині більш ніж 97 тисяч дронів, з яких 93 тисячі були знищені нашими оборонцями. Торік через російське «дронове сафарі» на Херсонщині загинули 130 людей, серед яких 3 дітей. Ще 1195 осіб, включно з 17 дітлахами, дістали поранення», – повідомив у коментарі Радіо Свобода заступник голови обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Щодо поточної ситуації на Херсонщині зазначає: «Минулого тижня – з 5 по 11 січня 2026 року – росіяни застосували для ударів по Херсонщині 2148 БпЛА, з яких 1966 були знищені. Наприклад, 13 січня окупанти застосували 481 ударний дрон, з яких 469 були знищені. Крім того, ворог здійснив 21 скид з БпЛА. Така тенденція на Херсонщині прослідковується постійно – окупаційні війська активніше використовують саме ударні дрони, зокрема FPV та «Молнії».

Крім Запоріжжя та області, Херсонщини, були зафіксовані також атаки військ РФ із застосуванням «Молній» по громадах Миколаївського району Миколаївської області розповів Радіо Свобода речник Української добровольчої армії Сергій Братчук: «Зокрема, це Куцурубська та Галицинівська громади».

«Бойова сарана»

Щоб тероризувати села, де живуть мирні та військові – більшого не треба

Зброєю тероризму називає «Молнію» експерт з БПЛА Олександр Карпюк на псевдо «Серж Марко»:

«Сама «Молнія» – це більше зброя тероризму, ніж дрон, який точно може влучити в ціль. В неї завеликі крила з великою аеродинамічною якістю, вона завдяки їм не вміє гарно пікірувати. Але щоб тероризувати села, де живуть мирні та військові – більшого не треба. Повз такої цілі, як село, складно промахнутися», – пояснює фахівець.

Це не просто саморобка, яку в якомусь селі склепали як одиничний варіант

Наразі РФ запустило у промислове виробництво БПЛА «Молнія», про що, зокрема, свідчать позначки відділів контролю, які виявляють на них – такі БПЛА фіксували на Запорізькому напрямку влітку. Залишки однієї із таких «Молній» після розмінування Радіо Свобода показали в серпні 2025 року бійці 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике поле».

«Складається алюміній, якийсь пінополістирол. При чому він в пресформі зроблений, тобто вони роблять це якось стаціонарно. «ОТК» вже стоїть – позначка відділ контролю якості є. Це не просто саморобка, яку в якомусь селі склепали як одиничний варіант. Це вже серійне виробництво виходить. На це Російська Федерація не шкодує коштів», – розповів під час візиту до підрозділу інструктор, сапер 128-ї ОВМБр на позивний «Чорнозем».

Цей дрон може наразі становити серйозну загрозу для тилових зон

За даними військового оглядача Костянтина Машовця, за 8 місяців 2025 року РФ змогла випустити на спеціально розгорнутому для цього таганрозькому заводі «Атлант Аэро» більш як 900 тисяч БПЛА «Молнія-2», вклавши у виробництво понад мільярд доларів.

16 січня Військово-морські сили ЗСУ повідомили про знищення у Таганрозі виробничих потужностей російського підприємства, що займалось виробництвом «Молній». Зазначається, що «це результат операції, яку днями провели Військово-морські сили ЗСУ за підтримки підрозділу ЦСО «Альфа» СБУ. Наразі підтверджено знищення декількох виробничих цехів заводу «Атлант Аэро». Підприємство виготовляло ударно-розвідувальні БпЛА типу «Молнія» та складові до БпЛА «Оріон» для російських військ».

«Молнія-2», зазначає Машовець, має захищений від перешкод командний модуль, систему донаведення на ціль. Експерт характеризує БПЛА як своєрідну «бойову сарану» – найбільшу і достатньо тотальну загрозу для всього тилу у глибину 50 кілометрів:

«Дешевий, технологічно простий і тому масовий – так, як може використовуватись для виконання дуже різних завдань – ведення розвідки, як дрон-камікодзе і навіть носій FPV-дронів, – що, безсумнівно, являє для наших військ і їх найближчих тилів вельми серйозну загрозу».

«Молнія-2», за даними Костянтина Машовця, здатна нести бойову частину вагою до 10-12 кг та долати відстань у 50 км. Втім, наразі зафіксовані випадки застосування військами РФ БПЛА «Молнія-2» і на значно більші дистанції. Так, військовий оглядач «Інформаційного спротиву» Олександр Коваленко наводить дані щодо відстані у 230 км.

«Рекорд встановив підрозділ «Рубікон», і досягнутий він був у тому числі за рахунок встановлення на них терміналів Starlink. Враховуючи встановлений рекорд польоту цього ударного дрона і керування ним у режимі реального часу, він може наразі становити собою серйозну загрозу для тилових зон: Чернігова, Полтави, Одеси тощо», – зазначає Олександр Коваленко.

Чому «Молнія»?

Дальність польоту до 40 кілометрів дозволяє тероризувати цивільне населення і бити саме по прифронтових містах

Від початку року на півдні, зокрема у Запорізькій та Херсонських областях, каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, фіксується зростання випадків застосування військами РФ «Молній». З чим це пов’язано?

«По-перше, «Молнія» виготовляється з недорогих матеріалів. По-друге, використовуються доступні електронні компоненти. Виробництва Китаю, країн Заходу. І це в свою чергу дозволяє налагодити масове виробництво навіть після ударів по окремих підприємствах. Є дані про те, що окупанти модернізують дрон. Відповідно, ймовірно, оснастили його терміналами Starlink. Це підвищує дальність, керованість «Молнії». Звичайно, використовують і оптоволкно, а це стійкість до засобів РЕБу», – пояснює речник УДА.

Пояснює, чому активізація застосування «Молній» на півдні фіксується саме у прифронтових зонах:

«Крім своїх ударних функцій типу камікадзе, дрон «Молнія» може використовуватися для повітряної розвідки і як носій для FPV-дронів. Це збільшує радіус дії останніх. Це фіксували, зокрема, по Запоріжжю. А дальність польоту «Молнії» до 40 кілометрів – це та дальність, яка дозволяє тероризувати цивільне населення і бити саме по прифронтових містах».