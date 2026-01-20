Наслідки російської атаки. Є загиблий і постраждалі. Частина Києва – без світла, води, тепла (оновлюється)

У деяких українських областях – наразі повітряна тривога. Влада просить перебувати в укриттях. Наразі повідомляють про загрозу БПЛА.

Внаслідок нинішньої комбінованої атаки на Київщині загинув чоловік, у Києві постраждала жінка, у Дніпрі – дві жінки, повідомила влада.

Лівий берег Києва – без води, подекуди у столиці зникло світло та вода. Метро курсує зі змінами.

«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі й аварійні відключення в кількох регіонах України.

Київ

Російські війська вночі атакували Київ – у Дніпровському районі Києва постраждала людина, повідомив міський голова Віталій Кличко:

«Одна постраждала в Дніпровському районі внаслідок атаки ворога перебуває в стаціонарі однієї зі столичних лікарень».

За його словами, у цьому ж районі є влучання в нежитлові будівлі, внаслідок падіння уламків пошкоджена будівля початкової школи, пошкоджені вікна в кількох житлових будинках. Також зазначив про падіння БпЛА на відкритій території – там палали автівки.



Влада попереджає, що після російської атаки на лівому березі столиці перебої зі світлом, водо- та теплопостачанням.

«Після цієї атаки на столицю без тепла 5635 багатоповерхівок. Майже 80 відсотків із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. На вчорашній вечір з шести тисяч будинків 16 залишалися без тепла внаслідок пошкоджень ворогом критичної інфраструктури 9 січня. Лівий берег внаслідок сьогоднішньої атаки поки без водопостачання. Комунальники й енергетики працюють, щоб відновити подачу тепла, води й електрики в домівки киян», – написав 20 січня Віталій Кличко.

«Київводоканал» уточнив: наразі водопостачання відсутнє майже у всій Лівобережній частині міста (Деснянський, Дарницький, Дніпровський райони); зі зниженим тиском наразі перебувають Шевченківський, Солом’янський, Голосіївський райони та житловий масив Троєщина; в Печерському районі водопостачання є в окремих зонах.

У Національній поліції України повідомили, що фіксують наслідки російського обстрілу Києва.

«У ніч проти 20 січня ворог знову здійснив комбінований масований обстріл – під ударом був Лівий берег столиці.

У Дніпровському районі вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівку та травмовано 59-річну місцеву мешканку. Також від падіння уламків пошкоджено близько двох десятків припаркованих автомобілів.

У Дарницькому районі пошкоджено вікна та паркан приватного будинку.

В Деснянському – уламки БпЛА впали на території кладовища. В обох районах без потерпілих.

Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби продовжують працювати на місцях. Триває ліквідація та документування наслідків атаки РФ».

У КМДА зауважили, що через складну енергетичну ситуацію в Києві внаслідок чергового російського обстрілу поїзди метро курсують зі змінами – рух поїздів на червоній лінії розпочнеться між станціями «Академмістечко» – «Арсенальна», інтервал руху – 4:30-5:00 хвилин.

Після завершення повітряної тривоги для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме два поїзди між станціями «Лівобережна» – «Арсенальна, інтервал руху – близько 20-25 хв.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Кияни зібралися на шашлик, танці і співи у дворах багатоповерхівок (фотогалерея)













Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що та атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.

Київська область

На Київщині внаслідок російської атаки загинув чоловік, повідомив вранці 20 січня керівник Київської ОВА Микола Калашник.

«Сьогодні вночі ворог знову завдав підступного удару по Київщині. Унаслідок масованої атаки в Бучанському районі смертельне поранення отримав 50-річний чоловік. Медики боролися за його життя, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Людина загинула на місці...

Також у результаті атаки пошкоджено приміщення двох автозаправних станцій. Країна-терорист вкотре підтверджує: її ціллю є мирні люди та цивільна інфраструктура. Ворог свідомо тероризує українські міста й села. Повітряна тривога триває. Прошу жителів області не ігнорувати сигнали небезпеки, перебувати у безпечних місцях та берегти себе і своїх близьких.

Дніпропетровщина

У Дніпрі внаслідок російської атаки вночі постраждали дві жінки, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Вночі агресор атакував Дніпро. Виникла пожежа. Понівечене підприємство. Побиті вікна в поряд розташованих будівлях. Пошкоджені багатоповерхівка, інфраструктура, 5 авто. Постраждали дві жінки – 76 і 67 років. Обидві на амбулаторному лікуванні».

Також він додав, що у Новоолександрівській громаді Дніпровського району внаслідок застосування БпЛА пошкоджений приватний будинок.

МВС України опублікувало фото евакуації постраждалої і робіт з лідквідації наслідків.

Одещина

У Чорноморську в Одеській області російський дрон влучив у багатоповерховий будинок, пошкоджений фасад та скління, повідомив вранці 20 січня голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. І додав, що інформації про постраждалих наразі немає.

«В Одеському районі також зафіксовано пошкодження об’єкта енергетичної інфраструктури», – зауважив він.

Полтавщина

ДСНС України повідомила про російський удар по промисловому об'єкту в Полтавській області:

«Виникли пожежі на кількох локаціях. Рятувальники оперативно їх ліквідували. До робіт залучалася техніка ДСНС, а також 2 пожежних потяги «Укрзалізниці».

Аварійні відключення електроенергії

«Укренерго» повідомило про складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками російських обстрілів – в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.