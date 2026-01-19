Заморозити Україну. Чи була оборудка Міндіча в енергетиці частиною плану Кремля?

«Міндічгейт» і російський план блекауту в Україні

Удар, який завдала корупційна оборудка у сфері енергетики («Міндічгейт») по Україні, ще важко остаточно оцінити. Скандал миттєво був використаний Росією, щоб розігнати по всьому світу тезу, що «всі гроші, які дають Україні партнери, розкрадаються».

Окрім небезпеки підриву підтримки союзників, удару по довірі до чинної влади, Україна також понесла фінансові збитки, а ще й, можливо, втратила можливість підготувати енергетичну систему до масованих ударів Росії, забезпечити диверсифікацію і стійкість систем тепло і електрозабезпечення.

Чи був російський слід у «Міндічгейті»?

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада 2025 року повідомляло деталі про легалізацію коштів у справі про корупцію в сфері енергетики, яка отримала назву «Міндічгейт».

За даними слідства, ця функція покладалась на «окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва». А це «приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні. Через цей офіс здійснювався суворий облік отриманих коштів, велася «чорна бухгалтерія» та організовувалось відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів», – стверджують слідчі НАБУ.

Значна частина операцій, в тому числі видача готівки, здійснювалися поза межами України. «Загалом через так звану «пральню» пройшло близько 100 млн доларів США», – повідомили в НАБУ.

Морози тримаються далі. До чого ще може вдатися Росія?

Морози охопили вже всю територію України і триватимуть далі. Росія використала погодний фактор, щоб тероризувати цивільне населення, завдавши ударів по критичній енергетичній інфраструктурі.

Ситуація досі залишається над складною. У Києві є люди, які від 9 січня не мають у помешканнях тепла.

«Тільки в ремонтних бригадах на електромережах та об’єктах генерації, на тепломережі працюють майже 58 тисяч людей. Залучені ресурси «Укрзалізниці» та інших державних компаній. Для Києва, де ситуація дуже непроста, залучені додатково 50 бригад з усієї країни. Є ще будинки, які без опалення, і щодо них фактично по кожному будинку в ручному режимі вирішуються проблеми», – повідомив Зеленський.

Росія, за даними розвідки, готує нові удари, зокрема по підстанціях українських АЕС, щоб змусити Україну підписати капітуляційні вимоги.

«Якби росіяни дійсно серйозно хотіли закінчення війни, вони б зосередились на дипломатії, а не на ракетних атаках, не на блекаутах та спробах завдати шкоди навіть нашим атомним станціям. У нас є дані щодо об'єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів. Все чітко говорить про те, що дипломатія для Росії точно не пріоритет», – наголосив президент України.

Міністр енергетики Денис Шмигаль розповів генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Ґроссі про «підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру з можливими ударами по об’єктах і мережах, що обслуговують атомні станції».

Через складну ситуацію в енергетиці внаслідок російських обстрілів, світла може не бути понад 16 годин на добу, повідомив гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Ситуація в енергосистемі змінилася. Якщо раніше понад 4 черги означали екстрені відключення поза графіком, то наразі країна починає жити в графіках у 4,5-5 черг», – повідомив він.

За словами Коваленка, максимальні інтервали 7 годин без світла і 3,5 години зі світлом наразі неактуальні. Графік імовірних відключень – теж неактуальний.

«За обмежень у 5 черг із 6 відключення можуть тривати понад 16 годин. Це поточна реальність», – пояснив гендиректор Yasno.

За словами Коваленка, Київ наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і 10 годин без. Однак ситуація різниться від району до району.

Чи була готова Україна до сценарію з енергетичним колапсом? Як насправді були захищені українські енергооб’єкти? В яких містах найскладніша ситуація? Чого чекати? Чи можна було упередити енергетичний колапс і підготуватися до російських обстрілів і відповідних наслідків? «Міндічгейт» і відсутність світла: що спільного?

Про це у розмові із:

Андрієм Герусом, народним депутатом України, «Слуга Народу», головою комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Світланою Гринчук, колишньою міністеркою енергетики України (з 17 липня до 19 листопада 2025 року).

