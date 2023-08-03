Антикорупційні органи завершили розслідування у справі Деркача про держзраду і незаконне збагачення

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою у державній зраді та незаконному збагаченні колишнього народного депутата. У відомстві, традиційно, не називають імені фігуранта, однак з опису справи випливає, що мова йде про Андрія Деркача.

«У липні 2022 року під час низки обшуків НАБУ та САП виявили та вилучили матеріали, які свідчили про тривалу підривну діяльність народного депутата, його сталі зв’язки з представниками держави-агресора та колаборантами. У вересні нардепу заочно повідомили про підозру, оскільки він переховується від слідства, а також оголосили у розшук», – зазначили в НАБУ.

У липні САП повідомила, що суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо Деркача. У відомстві пояснювали, що відповідна ухвала дасть змогу завершити досудове розслідування щодо Деркача та передати його справу до ВАКС для розгляду по суті.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. Його депутатські повноваження були припинені. До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​

Крім звинувачень в Україні, США також звинувачують Деркача у відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори.

У січні цього року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для Андрія Деркача. Він перебуває у розшуку.