Суд дозволив провести спецрозслідування щодо екснардепа Деркача

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього народного депутата, якого підозрюють у державній зраді, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«3 липня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, щодо надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно народного депутата України ІІІ-ІХ скликань, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні», – вказано в повідомленні САП.

Відповідна ухвала слідчого судді дасть змогу завершити досудове розслідування щодо підозрюваного та передати справу до ВАКС для розгляду по суті.

У САП зазначають, що під час досудового розслідування встановлено, що колишній народний депутат своїми діями дискредитував Україну на міжнародній арені, погіршував дипломатичні відносини зі США, ускладнював інтеграцію України до ЄС та НАТО. За це він протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тис дол від правоохоронних і розвідувальних органів РФ.

Досудове розслідування триває.

У повідомленні САП не вказують імені ексдепутата, однак опис інкримінованого вказує, що йдеться про Андрія Деркача.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. Його депутатські повноваження були припинені. До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​

Крім звинувачень в Україні, США також звинувачують Деркача у відмиванні грошей та порушенні санкцій, запроваджених проти нього в США у 2020 році за звинуваченням у сприянні втручанню Росії у президентські вибори.

У січні цього року президент Володимир Зеленський припинив громадянство України для Андрія Деркача. Він перебуває у розшуку.