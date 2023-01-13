Рада достроково припинила повноваження нардепів Медведчука, Козака, Деркача, Кузьміна і Аксьонова

Верховна Рада України достроково припинила повноваження п’ятьох народних депутатів, повідомив депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Telegram.

«Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука – 320 «за», Тараса Козака – 317 «за», Андрія Деркача – 314 «за», Ріната Кузьміна – 319 «за», через власну заяву Андрія Аксьонова – 294 «за», – написав Железняк.

Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук на рішення наразі не відреагували.

У 2017 році проєкт Радіо Свобода» «Донбас.Реалії» повідомляв, що у Аксьонова може бути російське громадянство.

10 січня президент Володимир Зеленський заявив, що припинив громадянство України Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна і Віктора Медведчука.

Деркач, Козак, Кузьмін і Медведчук є народними депутатами від партії «Опозиційна платформа – За життя», яка нині заборонена в Україні. Крім того, вони є фігурантами кримінальних проваджень.

З початку повномасштабного вторгнення РФ Андрій Деркач у Верховній Раді не з’являвся. До війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. В його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».​

Віктора Медведчука, як і Тараса Козака, підозрюють у державній зраді та порушенні звичаїв війни. Відомо, що Тарас Козак виїхав з України ще у 2021 році.

Кума російського президента Медведчука, якого українські правоохоронці затримали у квітні минулого року, передали Росії у вересні в рамках масштабного обміну полоненими.

Народного депутата України з «ОПЗЖ» Рената Кузьміна також підозрюють у держзраді. У ДБР кажуть, що в межах досудового розслідування встановили, що депутат напередодні і після початку повномасштабного вторгнення РФ «розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні».