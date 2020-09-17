«Агент Деркач»: шлях українського народного депутата до санкцій США як «російського агента»

«Депутат українського парламенту понад десяток років був активним російським агентом», – написало Міністерство фінансів США, пояснюючи персональні санкції проти Андрія Деркача. Якщо це так, невже діяльність Андрія Деркача не викликає питань в Україні?

Розбираємося в програмі Радіо Свобода «Коротка пам'ять».

Звісно, Андрій Деркач заперечує звинувачення.

«Це помста і щодо мене, як представника команди розслідувачів. І неважливо, як ця помста проявляється: чи це скасування американської візи на прохання представників «демокорапшн» у посольстві США, чи моєї депортації з Російської Федерації, як це було в 2017 році», – зазначив Деркач на своїй фейсбучній сторінці та пообіцяв подати до суду, хоча не уточнив, до якого.

Хто такий Андрій Деркач

Андрій Деркач є сином Леоніда Деркача – колишнього голови Служби безпеки України.

Він є майже незмінним народним депутатом від 1998-го – тобто вже понад 20 років. І лише в цьому скликанні його не взяли до жодного парламентського комітету.

Є позафракційним народним депутатом.

Із біографії: закінчив у 1993 році російську Вищу школу КГБ, тепер це Академія ФСБ.

Одразу після цього почав працювати на керівних посадах при президентові України.

Андрій Деркач – відверто проросійський політик. Регулярний гість на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком.

В його виступах лунають наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, про «зовнішнє управління».

А ще Андрій Деркач має тісний зв’язок із Російською православною церквою (РПЦ), є президентом кінофестивалю православного кіно «Покров». Минулого року Андрій Деркач запросив на цей фестиваль Бориса Корчевнікова, ведучого каналу «Росія-1», який, зокрема, називав українців «фашистами» та «хунтою».

Цього ведучого у 2019 році пропустила до України СБУ. В нього «не було заборони на в’їзд», бо «всіх не відслідкуєш», повідомила тоді прессекретар відомства.

Сам Андрій Деркач пояснив запрошення ведучого каналу «Росія-1».

«Він – керівник телеканалу «Спас» (російський православний телеканал Московського патріархату – ред.). Дирекція (фестивалю – ред.) його запросила», – відповів він і уникнув відповідей на запитання щодо висловлювань цього ведучого на адресу України та українців.

Корчевніков відвідував окупований Крим із порушенням українського законодавства, через що суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження. Втім, його вже закрили у 2020 році.

«Плівки Деркача»

Якщо ж повернутися до останніх виступів Андрія Деркача, то вони присвячені публікації аудіозаписів із розмовами нібито п'ятим президентом України Петра Порошенка із начебто тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом у 2016 році.

«Записи нам передали журналісти-розслідувачі. За їхніми словами, запис робив Петро Олексійович, що, за їхніми словами, очевидно і без будь-яких експертиз при прослуховуванні», – заявив Деркач на пресконференції у травні.

Що це за журналісти, яким все очевидно без експертиз і чому вони не опублікували ці плівки без Деркача – суспільство так і не дізналося. Та й експертного підтвердження записів оприлюднено так і не було.

Петро Порошенко тоді заявив: «Аудіофайли, які вчора демонстрував випускник Вищої школи КДБ імені Дзержинського у Москві, – сфабриковані. Але сировину вони могли здобути, зокрема, в Офісі чинного президента. СБУ має розслідувати, хто це зробив. З чиєї санкції? Кому це вигідно? Бо все це вилилося у спецоперацію проти стратегічних стосунків України з Америкою, ключовим нашим партнером, здатним стримувати Росію. На жаль, є прописні істини геополітики та дипломатії, які дилетанти не в змозі засвоїти навіть за рік активної практики».

Втім, біографія Андрія Деркача загальновідома і це не заважало у 2017 році тоді ще президенту Петру Порошенку святкувати весілля сина на той час генпрокурора Юрія Луценка у товаристві Андрія Деркача. Це зафіксували журналісти програми «Схеми».

Далі Андрій Деркач опублікував записи розмови нібито Порошенка та начебто Путіна, як сам стверджує, у 2015 році. Резонансу набуло приязне спілкування співрозмовників.

У цьому записі співрозмовники закінчують бесіду фразами: «Добре, Володимире Володимировичу. Тисну руку. Велике спасибі» і «Обіймаю. До побачення, давайте».

У Кремлі автентичність цієї розмови не підтвердили. У Порошенка назвали змонтованою.

Реакція США

А от розвідка Сполучених Штатів дії Андрія Деркача кваліфікує як втручання в американські вибори з боку Росії.

Тож у вересні в Міністерстві фінансів США запровадили санкції щодо Деркача як до «російського агента». Це означає, що заблокована власність на території Сполучених Штатів, а американцям заборонені розрахунки з цією особою.

«У період з травня по липень 2020 року Деркач оприлюднив відредаговані аудіозаписи та іншу, не підкріплену доказами, інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також висував необґрунтовані звинувачення проти американських і міжнародних політичних діячів», – йдеться в повідомленні Міністерства фінансів США.

Реакція української влади

Що про такий статус «російського агента» свого колеги думають у Верховній Раді?

Чи планують якось реагувати на цю інформацію у парламенті та чи важлива взагалі така інформація? Із такими запитаннями Радіо Свобода звернулося до голови регламентного комітету, депутата «Слуги народу», Сергія Кольченка.

Відповідь виявилася короткою.

«Наш комітет ніяк не буде на це реагувати. Ця інформація більше важлива для народного депутата Деркача», – зазначив він.

У відповідь на санкції, Андрій Деркач оголосив публікацію наступної серії «компромату».

Після публікації першої серії, президент України Володимир Зеленський на травневій пресконференції заявив: «Думаю, це не останній дзвоник, який побачать українці. Реагувати має прокуратура, правоохоронні органи».

Після публікації розвідки США Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна не дозволяла і не дозволить собі втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах.

Автентичність розмов наразі досі публічно не підтверджена. Для проведення експертизи до кваліфікованої установи необхідно надати оригінали записів без монтажу.

За так званими «плівками Деркача» ще у червні відкрили кримінальні провадження в НАБУ та ДБР.