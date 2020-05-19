Рік після інавгурації: які обіцянки Зеленського почали здійснюватися

Перша промова Володимира Зеленського як президента починалася висновком: «Кожен з нас президент». Таким чином він закликав всіх українців змінювати країну на краще. Інавгураційна промова президента містила небагато обіцянок, втім ми розглянемо їх з точки зору виконання протягом року – від 20 травня 2019-го.

На перший рік президентства Зеленського припала світова пандемія коронавірусу, тож наступний його заклик виявився майже пророчим.

«Я звертаюся до всіх українців на планеті –​ ви нам дуже потрібні. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас», – звернувся Зеленський до заробітчан, які виїхали за кордон в пошуках кращих умов роботи та життя.

Через карантинні заходи в Україну повернулися 2 мільйони заробітчан, за оцінкою влади, і їх планували залишити в країні, надаючи дешеві кредити.

Але виявилося, що українці не змогли фізично поїхати працювати за кордон.

Роботодавці різних країн Європи готові були посилати за українськими сезонними робітниками чартерні рейси. Але в Україні їх не погоджували, попри те, що офіційно уряд не встановлював обмежень та заборон щодо роботи українців за кордоном.

Пізніше деякі рейси змогли відбути з України. В уряді пояснили, що кожну заявку розглядатимуть окремо.

«Ведуться переговори з європейськими урядами про те, що якщо наших громадян запрошують на роботу в європейські країни, то це має бути офіційна робота, мають бути медичні гарантії, має бути гарантія повернення людей сюди, гарантія їх нормальних роботи і умов проживання там. На офіційному рівні ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах», – пояснив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 13 травня.

Про війну

«Наше найперше завдання –​ припинення вогню на Донбасі», – заявив Володимир Зеленський, після чого депутати (ще 7-го скликання парламенту) аплодували стоячи.

На Нормандському саміті в грудні сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

На кількох ділянках провели розведення сил. Та от з початку 2020 року і донині на сході України були вбиті понад півсотні українських військових.

«Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги, і якщо буде треба я без вагань буду готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир», – продовжив президент.

Володимир Зеленський і досі переконаний, що за його каденції ця війна завершиться. Готовий чекати рік від моменту домовленостей на результат, а потім буде змінювати тактику, повідомив президент у фільмі про свій рік на посаді.

«Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских пленных», – продовжив свою інавгураційну промову російською.

За рік розблокувався процес повернення полонених додому: відбулося три обміни, бойовики повернули 116 осіб.

Попри те, що обмін узгодили за форматом «всіх на всіх», в списках неповернутих Києву залишаються сотні осіб.

А от поміж звільнених бойовиками українців опинилися і люди, яких полонені звинувачують у катуванні і знущанні над собою.



Щодо військових верховний головнокомандувач пообіцяв наступне:

«Не буває сильної армії там, де влада, не поважає людей, які віддають життя за країну кожного дня і я зроблю все, аби ви відчували повагу –​ це гідне, а головне стабільне фінансове забезпечення, це ваші житлові умови, законні відпустки після виконання бойових завдань, відпочинок для вас і ваших родин».

Аналітичний портал «Слово і діло» зазначає, що ця частина в процесі виконання.

«Цьогоріч Генеральний штаб планує запустити реформу грошового забезпечення військових. Крім того, у Раді на друге читання чекає законопроект «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей». Він, зокрема, передбачає збільшення окладів. Але до натівських стандартів, звісно, далеко», – йдеться в аналітиці за рік.

Про уряд

«Уряд не вирішує наших проблем, уряд і є нашою проблемою», – це Володимир Зеленський цитував Роналда Рейгана, але виявилося, що дивився у майбутнє. Через півроку уряд, сформований монобільшістю, пішов у відставку.

«Якщо якийсь міністр завалив роботу, не може виконувати свої обов'язки, я як президент буду впливати і буду робити все, щоб того чи іншого міністра міняли на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд», – пояснив президент у фільмі про рік свого президенства.

За цей рік в міністерстві охорони здоров'я, наприклад, вже четвертий очільник, а міністр внутрішніх справ виявився єдиним незмінним в уряді.

Кадрова політика

«Моє обрання доводить: громадяни втомилися від досвідчених системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей відкатів, потоків, дерибанів», – сказав Зеленській на інавгурації.

«Системних політиків» команда президента все ж таки залучила до управління країною. Журналісти Радіо Свобода порахували, скільки посадовців часів Януковича спрацювалися із новою владою. Нарахувати вдалося шістьох.

А от як пояснює не нові обличчі в політиці голова фракції Слуга народу Давід Арахамія журналістці Радіо Свобода, чому не виконується обіцянка про «нові обличчя»:

«Так нові обличчя – в парламенті, у виконавчій владі нові обличчя можуть нашкодити, насправді, а не навести лад», – Давід Арахамія.

За даними Комітету виборців України, понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах «Студії Квартал 95», були знайомими, друзями, родичами Володимира Зеленського отримали державні посади.

Про рівність

«Ми збудуємо країну рівних можливостей, де всі рівні перед законом, де є чесні і прозорі правила гри, одні для всіх, а для цього до влади повинні прийти люди, які будуть служити народу», – цитата з промови президента після присяги.

Щодо рівності перед законом – за рік президента Зеленського не покарано жодного топ-корупціонера, попри передвиборче гасло: «Весна прийде, саджати будемо».

Сам Володимир Зеленський пояснював це тим, що треба почекати вироків судів, адже президент не може втручатися у правосуддя.

На цей рік припала світова пандемія коронавірусу, тож очевидно, що це вплинуло на всі процеси в державі.

Та навіть в умовах карантину не всі опинилися в рівних умовах: спочатку журналісти показали, що ресторан «Велюр», який має стосунок до Миколи Тищенка, не припинив своєї діяльності і туди навідуються віп-клієнти.

Згодом журналісти програми «Схеми» показали, що відбувається в інших закладах, які належать впливовим людям.

Досі не прокоментував президент скандал навколо свого загадкового візиту в Оман та історію із плівками, на яких брат Андрія Єрмака, голови Офіса президента, пропонує посередництво у працевлаштуванні на високі посади

Завершив свою інавгураційну промову Володимир Зеленський розпуском парламенту 7-го скликання і наступними словами:

«Протягом свого життя я намагався робити все, щоб українці посміхалися. Наступні 5 років я зроблю все, щоб ви не плакали».

Для здійснення цих намірів залишилося 4 роки.