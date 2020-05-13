Прем’єр назвав «фейком» обмеження щодо виїзду на роботу за кордон

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що уряд не встановлював обмежень і заборон щодо виїзду українських громадян на роботу за кордон. Він сказав про це 13 травня під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

«Стосовно обмеження виїзду – це фейк і брехня. Жодних обмежень уряд не встановлював. Сьогодні ведуться переговори з європейськими урядами про те, що якщо наших громадян запрошують на роботу в європейські країни, то це має бути офіційна робота, мають бути медичні гарантії, має бути гарантія повернення людей сюди, гарантія їх нормальних роботи і умов проживання там. На офіційному рівні ми вперше отримали змогу на рівних вести діалог про захист інтересів наших людей в європейських країнах», – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, йдеться лише про «турботу про наших громадян».

«Також важливим моментом є те, що якщо ми сьогодні говоримо, що люди їдуть на роботу в Європу, то це не має бути двотижневий туризм: імпорт-експорт коронавірусу», – додав Шмигаль.

Раніше МЗС України заявило про відсутність додаткових обмежень для виїзду громадян України за кордон.

Таке роз’яснення від МЗС з’явилося після того, як у ЗМІ повідомили, що днями посольство Великої Британії у соцмережі спочатку повідомило, що українці повинні отримати дозвіл для виїзду до Британії від МЗС України, але пізніше змінило своє формулювання, вказавши, що статус громадян із дозволом на проживання у Великобританії просто має бути підтверджений.

29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту «Бориспіль», не можуть вилетіти. Пізніше з’ясувалося, що рейс був затриманий через порушення з боку авіакомпанії.