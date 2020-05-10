У МЗС України заявляють про відсутність додаткових обмежень для виїзду громадян України за кордон

У Міністерстві закордонних справ України заявляють про відсутність додаткових обмежень для виїзду громадян України за кордон.

«Чинним законодавством не встановлено жодних додаткових обмежень виїзду громадян України за кордон. В умовах протидії поширенню епідемії коронавірусу в Україні уряд ухвалив рішення про закриття окремих пунктів пропуску через державний кордон, зокрема для повітряного сполучення», – йдеться в поясненні, оприлюдненому пресслужбою українського зовнішньополітичного відомства в неділю.

У МЗС зазначають, що поінформували іноземні дипломатичні представництва в Україні про перелік цих пунктів.

«Іншої інформації про обмеження виїзду за кордон або необхідність отримання від Міністерства закордонних справ України дозволів на виїзд громадян України, зокрема тих, які мають посвідки на проживання за кордоном, МЗС не давало», – повідомили в МЗС.

Крім того, у зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в умовах пандемії коронавірусу виконують комунікаційну функцію між центральними органами виконавчої влади, які здійснюють свої повноваження у сфері забезпечення перевезення пасажирів та охорони державного кордону, та іноземними дипломатичними представництвами в Україні.

Таке роз’яснення від МЗС з’явилося після того, як у ЗМІ повідомили, що днями посольство Великої Британії у соцмережі спочатку повідомило, що українці повинні отримати дозвіл для виїзду до Британії від МЗС України, але пізніше змінило своє формулювання, вказавши, що статус громадян із дозволом на проживання у Великобританії просто має бути підтверджений.

29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту «Бориспіль», не можуть вилетіти. Пізніше з’ясувалося, що рейс був затриманий через порушення з боку авіакомпанії.