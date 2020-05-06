Рейс «МАУ»: Державіаслужба пояснила, чому кілька годин не випускала заробітчан з України

Виліт літака «Міжнародних авіаліній України» 29 квітня був затриманий через порушення з боку авіакомпанії, заявляє Державна авіаційна служба. Таке пояснення вона надала у відповідь на запит Радіо Свобода.

Згідно з відповіддю, підписаною головою відомства Олександром Більчуком, Державіаслужба надає дозволи на виконання польотів у відповідності до Правил надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України.

«ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (далі – Авіакомпанія) було порушено вимоги нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації та використання повітряного простору України при виконанні міжнародних польотів, а саме не дотримано вимоги пункту 3.2 Правил, щодо погодження слоту з аеропортом вильоту та планування польоту без зміни номера рейсу від аеропорту вильоту до аеропорту призначення», – йдеться в листі.

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Відомство додає, що зрештою надало дозвіл на спецрейс «після розгляду та опрацювання коригованої заявки Авіакомпанії».

Вдень 29 квітня стало відомо, що громадяни України, які планували полетіти на заробітки до Великої Британії і прибули до аеропорту «Бориспіль», не можуть вилетіти через заборону Державіаслужби на рейс Київ – Лондон компанії «МАУ». Перевізник стверджував, що надав усі необхідні документи для отримання дозволу.

Увечері того ж дня, однак, авіакомпанія отримала дозвіл на рейс, і виліт відбувся.