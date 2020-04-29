300 українців повернулися до України з Єревана, Неаполя і Стокгольма – прикордонники

Літаками з Єревану, Неаполя і Стокгольма в Україну повернулися понад 300 українців, повідомляє Державна прикордонна служба.

Три евакуаційні рейси 28 квітня прийняв аеропорт «Київ», йдеться в повідомленні.

«Після приземлення прикордонники провели температурний скринінг пасажирів. Підвищеної температури не виявлено, жоден з пасажирів на самопочуття не скаржився. Під час проведення контрольних процедур прикордонники перебували в засобах індивідуального захисту», – повідомили у прикордонній службі.

Усі пасажири, крім одного, за словами прикордонників, встановили мобільний додаток «Дій вдома» і будуть перебувати на самоізоляції вдома. Один із пасажирів, який не встановив відповідний додаток, буде проходити обсервацію у Києві.

Вдповідно до нормативних нововведень, особи, які перетинають державний кордон України, можуть обрати між обсервацією й самоізоляцією за місцем проживання (з використанням застосунку «Дій вдома»).

У випадку порушення самоізоляції особу чекає штраф у 17 тисяч гривень.

У прикордонній службі зауважили, що минулої доби передали поліцейським інформацію щодо двох порушників карантину.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.