У березні в Україну в’їхали 1,7 млн людей, найбільше з Польщі, Росії й Угорщини – ДПСУ

Протягом березня в Україну в’їхали більше ніж 1,3 мільйона громадян України і майже 364 тисячі іноземців і осіб без громадянства, повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода Державна прикордонна служба України.

За її даними, найбільше громадян України приїхали з Польщі (майже 496 тисяч), Росії (майже 185,5 тисячі) й Угорщини (трохи більше ніж 144 тисячі).

91 тисяча громадян України повернулися з Єгипту, майже 70 тисяч – приїхали з Білорусі, майже 56 тисяч – із Молдови, 44,5 тисячі – з Румунії, 42,5 тисячі – зі Словаччини, близько 33 тисяч – із Німеччини, 32 тисячі – з Туреччини, 17,7 тисячі – з Об’єднаних Арабських Еміратів, 11,5 тисячі – з Іспанії, 11,4 тисячі – з Чехії, 10,3 тисячі – з Австрії.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.