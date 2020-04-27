Шмигаль: другий, третій або четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно

Другий, третій або четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Facebook.

«Минулого тижня ми презентували дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання. Тобто якщо уряд бачитиме, що кількість захворілих знижується, то другий, третій або четвертий етап можуть початися одночасно», – повідомив Шмигаль.

За його словами, якщо в країні спостерігатиметься значне збільшення кількості захворілих, то карантинні заходи можуть знову бути посилені.

Він додав, що доручив кожному міністерству та відомству доручив сформувати детальні роз’яснення, за яких умов мають працювати об’єкти, що будуть відкриватися.

«Так, Мінекономіки та МОЗ вже розробили чіткі критерії роботи та алгоритми контролю продовольчих ринків. Це дасть можливість цієї середи ухвалити рішення про відкриття більш ніж 280 ринків по всій Україні. Цей перелік може бути розширений, якщо й інші ринки зможуть забезпечити належні умови роботи», – зазначив прем’єр.

Він додав, що на окремих етапах передбачається відкриття з обмеженнями деяких закладів.

«Ці обмеження будемо на кожному етапі пом’якшувати. Це стосується закладів освіти, кав’ярень, спортивних залів тощо», – розповів Шмигаль.

Станом на ранок 27 квітня в Україні виявили понад 9 тисяч випадків COVID-19. 220 людей померли, 864 людини одужали.

12 березня в Україні розпочався карантин у навчальних закладах через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і щоб не допустити її поширення. З 17 березня заборонена роботу закладів розваг та громадського харчування (окрім приготування їжі на винос), обмежений рух транспорту. Працюють магазини продуктів, побутових товарів та аптеки.

Карантин мав тривати до 3 квітня, однак згодом уряд продовжив його ще на три тижні – до 24 квітня. Відтак його продовжили до 11 травня.