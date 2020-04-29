Столична влада зібрала дані щодо самоізоляції понад 52 тисяч киян – Кличко

До моніторингового центру з протидії розповсюдженню COVID-19 для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян, пловідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Продовжує працювати Моніторинговий центр з протидії розповсюдження COVID-19, який ми створили в столиці. Усього до центру для контролю за режимом самоізоляції передали інформацію про понад 52 тисячі киян. Із них майже 47 тисяч – особи, що повернулися в Україну з-за кордону із 11 березня. Інші – кияни, що лікуються вдома або контактували з хворими і теж повинні перебувати на самоізоляції», – сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що сьогодні до здійснення фізичного контролю за дотриманням самоізоляції залучені також працівники муніципальної охорони.

Контроль за тим, чи дотримується людина правил самоізоляції, здійснюється у вибірковому порядку зі стеженням за геолокацією за допомогою чат-боту, додав Кличко.

За даними столичної влади, кількість киян, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на COVID-19, збільшилася на 43 людини, одна людина померла. Загалом у столиці 1341 підтверджений випадок COVID-19.