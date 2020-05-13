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13 травня 2020, Київ 11:22
Новини | Події

Близько 300 громадян повернулися в Україну спецрейсами з Нідерландів і Греції – прикордонники

У прикордонслужбі додали, що всі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами

Аеропорт «Бориспіль» минулої доби прийняв два авіарейси – з Амстердама та Афін, якими до України повернулися 287 громадян, повідомила Державна прикордонна служба.

«В обов’язковому порядку охоронці кордону провели температурний скринінг кожного пасажира. Осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Також жоден з пасажирів не скаржився на самопочуття», – йдеться в повідомленні.

У прикордонслужбі додали, що всі без винятку пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» і зобов’язалися перебувати на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими.

За даними прикордонників, напередодні чартерними і спеціальними авіарейсами до України із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва повернулися майже 600 українців.

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