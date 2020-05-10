До України за попередню добу прилетіли понад 560 громадян – прикордонники

Протягом доби 9 травня до України повернулися літаками більше ніж 560 її громадян, повідомляє Державна прикордонна служба за даними Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ».

Аеропорти Києва, за даними пункту, протягом доби оформили вісім чартерних та спеціальних рейсів.

«Цими літаками із Бейрута, Абу-Дабі, Дубаю, Кувейта, Праги, Мюнхена та Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України. Всі вони в обов’язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття», – йдеться в заяві ДПСУ.

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Прикордонники уточнюють, що всі пасажири встановили собі на телефони застосунки «Дій вдома», через які правоохоронці зможуть контролювати дотримання ними режиму самоізоляції.

Загалом протягом попередньої доби Держприкордонслужба оформила на в’їзд та виїзд з України 15,4 тисячі людей.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.