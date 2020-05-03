Прикордонники: 550 українців повернулися до України з-за кордону евакуаційними рейсами

550 пасажирів повернулися в Україну з-за кордону евакуаційними рейсами минулої доби, повідомила Державна прикордонна служба.

«Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) і Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ», – йдеться в повідомленні.

Пасажири цих авіарейсів перебуватимуть на двотижневій самоізоляції, додали в пресслужбі ДПСУ.

За повідомленням, загалом минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд і виїзд близько 15 тисяч осіб.

У прикордонній службі повідомили, що станом на сьогодні на COVID-19 хворіє 14 військовослужбовців і працівників відомства, один військовослужбовець одужав.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими, і в МЗС пояснили, як повернутися в Україну після 28 березня.

Уряд продовжив дію карантинних заходів в Україні до 11 травня.