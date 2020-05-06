Кулеба: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде

Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу «1+1».

«Ми дуже обережно влітку спробуємо почати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним складніше, бо рішення залежить не лише від нас. У декількох країнах Європи, Європейського союзу, які є класичними туристичними напрямками, зараз самі ламають голови, як це врегулювати. Скажу одразу, протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Як було колись − такого не буде точно», – сказав міністр.

Він розраховує, що «світ почне оговтуватися десь із вересня».

17 березня Україна припинила міжнародне пасажирське авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. З того часу до України прибувають здебільшого спеціальні рейси, які евакуюють українців з інших країн.