Минулої доби в Україну евакуаційним рейсом прибули близько 100 українців

За минулу добу у аеропорту «Бориспіль» прикордонники оформили близько сотні українців, які прибули евакуаційним рейсом з німецького Дортмунда. Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

«Під час проведення температурного скринінгу осіб з підвищеною температурою тіла не виявлено. Усі пасажири встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами. Внесення громадянами необхідної інформації у мобільний застосунок «Дій вдома» прикордонники перевірили у ході проведення паспортного контролю», – мовиться у повідомленні.

Загалом кордон напередодні перетнули майже 12 тисяч людей.

«Серед тих, хто в’їжджав в Україну, було виявлено двох наших співвітчизників, котрі мали позитивні результати на «COVID-2019» при проведенні експрес-тесту представниками медичної служби. Осіб доставлено на обсервацію до інфекційної лікарні Львова», – зазначили прикордонники.

Прикордонників, які контактували з хворими, відправили на обсервацію за місцем проживання.

В Україні станом на 6 травня виявлено 13 184 випадки захворювання на COVID-19, 487 з них – за минулу добу. Одужали на цей час вже 2097 людей, померли – 327.