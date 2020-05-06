Голова Держтуризму: важливо не втратити момент і зуміти залучити китайського туриста

Голова Державного агентства розвитку туризму Мар’яна Олеськів заявила про необхідність залучити в Україну китайських туристів, поки кордони країн ЄС закриті. Про це вона розповіла в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Я маю великі сподівання, зокрема, на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж із країнами ЄС. Важливо не втратити цей момент і зуміти залучити китайського туриста», – зазначила Олеськів.

Вона наголосила, що вже обговорювала це питання з послом України у Китаї та колегами з китайсько-українських асоціацій.

Більшість країн ЄС, так само як Україна, закрили свої кордони через пандемію коронавірусу, яка почалася в Китаї.

Станом на 6 травня у світі інфіковано понад 3,6 мільйона людей. Померли від COVID-19 більш ніж 257,3 тисячі людей, одужали майже 1,2 мільйона.