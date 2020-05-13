З Туреччини до України вирушив спецрейс з понад сотнею українців на борту – дипломати

У Генеральному консульстві України в Стамбулі повідомили, що спецрейсом компанії SkyUp Airlines зі Стамбула до Києва вилетіли 109 громадян України та 18 іноземців, які мають право на проживання в Україні.

«Додому повертаються, зокрема наші студенти, легкоатлети, українці, які проходили лікування в Туреччині. Разом зі своїми господарями цим рейсом летять і троє чотирилапих пасажири – Тайсон, Фанні і Ґабріель», – повідомили дипломати на сторінці генконсульства у фейсбуці.

17 березня Україна припинила міжнародне авіасполучення, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Періодично здійснюються спеціальні рейси, зокрема і для поверення українців з-за кордону.

Із 28 березня влада України заявила, що повністю закриває державний кордон та припинила всі пасажирські перевезення. При цьому деякі пункти пропуску на кордоні залишилися відкритими.

За даними прикордонників, напередодні чартерними і спеціальними авіарейсами до України із Баку, Лондона, Рима та Тель-Авіва повернулися майже 600 українців.