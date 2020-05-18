Де Поклонська сказала неправду Гордону

Бесіда депутатки Державної Думи Росії Наталії Поклонської та українського журналіста Дмитра Гордона тривала три години й опублікована повністю. Це інтерв'ю викликало хвилю обговорення в Україні. Критикували як сам факт такої онлайн зустрічі, так і комплементарний стиль розмови. Сам автор назвав інтерв'ю «анатомією зради», а його опоненти кажуть, що «Гордон вчинив акт пропаганди «русского мира».

Що зі сказаного Поклонської не відповідає дійсності – перевірили Крим.Реалії.

Фейк 1. «Держпереворот» і «повалений Янукович»...

Наталія Поклонська, депутатка Державної Думи Росії, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Я розцінюю «Майдан», як величезний всеукраїнський обман українців і як державний переворот. Дуже страшно було дивитися на те, як це все відбувалося. Я можу дивитися через загальнолюдські категорії, через юридичні, але й так і так це ‒ погано. Людей вивели провокатори. Не можна збудувати нове на крові, а «Майдан» ‒ це кров, «Майдан» ‒ це зброя, «Майдан» ‒ це палаючі шини. Це неподобство».

...або «Революція гідності» та втеча Януковича

Максим Скубенко, головний редактор VoxCheck: «Це те, що пропагує Росія, мало того, це пропагує Путін (Володимир Путін ‒ президент Росії ‒ КР), він прямо говорить про «державний переворот». Коли весь світ говорить, що це не був державний переворот ‒ це було законно, лише одна людина, а разом із нею одна країна, знову повторює: «ні, це все ж ‒ переворот». І хтось починає ретранслювати цю думку. Але, якщо задуматися, хто ж тоді маніпулює? Хто має якесь бажання перекрутити факти? Потрібно чітко розуміти: Росія ‒ імперія, заснована на крові».

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Янукович (Віктор Янукович, експрезидент України 2010-2014 роки ‒ КР) ‒ незаконно повалений президент, якби він залишився, його доля, напевно, була б такою ж як у Каддафі (Муаммар Каддафі ‒ лідер Лівії в 1969-2011 роках ‒ КР)».

Неправда тут у тому, то Янукович не був повалений.

Максим Скубенко: «Вся ця словесна еквілібристика веде від головного ‒ Янукович втік».

Після втечі з країни він був визнаний законодавчим органом України президентом, який самоусунувся від виконання своїх конституційних прав. У Верховній Раді України сформували нову більшість. І рішенням парламенту Янукович був відсторонений від займаної посади.

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: На «Майдані» не було кримчан ‒ це була тільки частина народу».

І це неправда. У грудні 2013 року на Євромайдані були кримчани. Це підтверджують документальні свідчення, розповіді очевидців та учасників подій.

Фейк 2. «Прокурорка Криму»...

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Я приїхала до Криму, що мені робити? Порожнеча... ні перспективи, ні роботи й тільки друзі ‒ УБОЗівці, СБУшники, прокурори. Я хочу допомогти Аксенову (Сергій Аксенов ‒ підконтрольний Кремлю глава Криму ‒ КР), щоб заслін поставити, щоб врятуватися. Мені влаштовують зустріч з Аксеновим, я приїхала до Криму 5 або 6 березня. Прийшла до Аксенова, ми познайомилися, я його вперше побачила, я кажу: «Я ‒ співробітник прокуратури, ось так і так все сталося в Києві, шефа немає, написала рапорт на звільнення, хочу бути корисною і працювати в Криму!» Через два дні мені телефонує Аксенов і каже: «У нас немає прокурора, підеш?» «Звичайно, піду!».

..або Незаконна прокурорка Криму

Максим Скубенко: «Була звільнена за порушення присяги українського прокурора з позбавленням класового чину ‒ «радник юстиції». Фактично виходить, що вона збрехала. Вона приїхала до Криму, домовилася про все і потім почала пропагандистську діяльність, називаючись ще співробітником прокуратури Києва».

Так у чому ж тут маніпуляція Поклонської? Її звільнили з органів, але вже 11 березня вона оголошує про своє призначення прокуроркою Криму. Говорить про російський референдум, який готує окупаційна влада Криму. В цей час Крим живе в полі українського законодавства. Призначення Поклонської Генпрокуратура України визнає незаконним. Вона увійде в історію як «самопроголошена прокурорка».

Фейк 3. «Законний референдум. Не було анексії»...

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Проведення кримського референдуму ось у той момент було вимушеним заходом, вони нас поставили в таку позу».

Дмитро Гордон, журналіст: «Законно чи ні?»

Наталя Поклонська: «Законно. Є поняття у Кримінальному праві ‒ негайна необхідність, оборона, стаття ООН про право на самовизначення народу, є ще рішення Ради безпеки ООН, і немає такого, що суб'єкти не можуть оголосити про свою незалежність. Моя думка: кримський референдум потрібно розглядати не на основі внутрішньоукраїнського законодавства, конституції України, а виходячи з міжнародно-правових актів. Це не порушення міжнародного права, тому що Крим ніхто не анексував, це був наш вибір, був кримський референдум».

...або Незаконний референдум. Анексія Криму

Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу: «Всі ці рішення були незаконними, відповідно і до українського національного законодавства, і взагалі ‒ до правової логіки. Але навіть, якщо припустити на хвилину, що ці рішення були якимось чином правомірні (що саме собою фантастика), назвіть мені таку ситуацію, коли на якійсь території, в якійсь державі проводився референдум частини територій, щодо питання можливого чи реального відділення, який можна підготувати і провести за дев'ять днів при абсолютно вимкнених електронних засобах масової інформації цієї держави? Всі українські ЗМІ були в Криму вимкнені з 1 березня».

Скубенко: «В контексті Криму це все ‒ неправда, і тут більше нічого коментувати (про слова Поклонської ‒ КР). Це просто ‒ брехня, при тому брехня, за яку їй ще по шапці дадуть десь там її начальники з Росії, тому що таку брехню говорити не можна, тому що її дуже легко спростувати».

27 березня 2014 року через збройну окупацію Росією території України засідала Генасамблея ООН. За резолюцію проголосували більшість країн ‒ 100, проти були 11 і 58 утрималися. ООН закликала країни відмовитися від дій і спроб змінити кордони України за допомогою сили та інших незаконних дій. У шостому пункті записано, що проведений референдум 16 березня не має законної сили і не може змінити статус автономної республіки Крим і міста Севастополь.

Фейк 4. «Заворушення та диверсії Меджлісу»...

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Що стосується заборони Меджлісу, то це було викликано низкою злочинів, які були скоєні від імені Меджлісу. Можливо, люди, які в нього входили й були хороші, але від імені Меджлісу вони вчинили диверсію, ось ці ось масові заворушення 26 лютого і низку інших злочинів. Тому, виходячи із зібраних матеріалів, мною були надіслані всі документи до суду і судовим рішенням Меджліс на території Російської Федерації заборонений».

...або Меджліс заборонили, з ним не змогли домовитися

Рефат Чубаров: «Москва, яка вивчила Крим задовго до безпосереднього вторгнення, прекрасно розуміла, що центром, інститутом, що об'єднує, мобілізує кримських татар, є їхній представницький орган, який вони самі обирають. Вони обирають делегатів Курултаю, а Курултай обирає Меджліс. Тому було завдання домовиться з Меджлісом, їм не вдалося це зробити, їм не вдалося нас купити, їм не вдалося нас залякати, хоч вони і намагалися це зробити. Тоді вони вирішили нас заборонити».

26 лютого біля парламенту Криму відбувся багатотисячний мітинг за територіальну цілісність України. Пізніше Слідком Росії порушив кримінальні справи за фактом масових заворушень, серед обвинувачених ‒ були тільки кримські татари.

Скубенко: «Крим ‒ це кримські татари. Коли кримські татари вийшли і сказали: «Нам тут Росія не потрібна», ось тоді вони почали Меджліс душити. Меджліс судять за російськими законами, але статтю їм «шиють» до того як референдум відбувся».

У 2017 році Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію скасувати обмеження на діяльність Меджлісу.

Рефат Чубаров: «(Суд ‒ КР) наказує Росії негайно зняти заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу, поважати право кримськотатарського народу мати свої національні інститути. Не перешкоджати діяльності Меджлісу кримськотатарського народу».

Фейк 5. «У чому мене звинувачують в Україні?»...

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «По телевізору кажуть, що ви мене звинувачуєте в тому, і в тому, і в тому, ‒ дайте документ, щоб я розуміла як мені захищатися. Кажуть, мене звинуватили у терористичному акті. Хоч смійся, хоч плач? Я не знаю, в чому конкретно мене звинувачують в Україні, жодного процесуального документа я не отримувала. Ще й більше ‒ вони навіть не допустили моїх адвокатів до кримінальної справи і за цим фактом, за моєю заявою, Державне бюро розслідувань здійснює кримінальне провадження».

...або Адвокати Поклонської працюють в Україні

Поклонська Наталія Володимирівна підозрюється Прокуратурою АРК у скоєнні злочину, передбаченого статтею 438 Кримінального кодексу України ‒ «порушення законів і звичаїв війни».

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Я ‒ військовий злочинець ‒ що вони там мають на увазі?»

У прокуратурі відповіли Поклонській. Їй оголошені підозри за двома епізодами, які інкримінуються як військові злочини. Представляючи окупаційну владу, Поклонська брала участь у забороні Меджлісу кримськотатарського народу, причетна до незаконного переслідування учасників мітингу 26 лютого.

Борис Паращук, заступник начальника Управління прокуратури АР Крим: «Відповідь на питання: чому саме вона є військовим злочинцем, – розписана у тих процесуальних документах, які були надіслані усіма можливими способами зв'язку, навіть у Генеральну прокуратуру Російської Федерації через Генеральну прокуратуру України. Однак ГП Росії відмовилася співпрацювати, мотивуючи тим, що виконання нашого запиту може зашкодити суверенітету Російської Федерації».

У прокуратурі Криму здивовані, що Поклонська не знає про підозри, тому що її адвокати регулярно знайомляться з матеріалами справи.

Борис Паращук: «Це відпрацьована стратегія захисту, коли вона нібито нічого не розуміє, нічого не знає. Хоча адвокати, з якими вона підписала договір особисто, які показують договір про надання правової допомоги, свідчать про те, що вона знає, що відбувається в Україні щодо її переслідування. Її адвокати приходять до органів досудового розслідування, до прокуратури, до суду, знайомляться з матеріалами кримінального провадження».

У Генпрокуратурі України щодо Поклонської відкриті й інші кримінальні провадження, серед них ‒ за незаконне затримання Олега Сенцова та участь у злочинній організації. Також проти Поклонської порушена справа про державну зраду.

Фейк 6. «Російської армії на Донбасі немає»...

Наталія Поклонська, фрагмент інтерв'ю у програмі «ГОРДОН»: «Для мене як для кримчанки не дивно, що ми звернулися, після незалежності, після референдуму до президента Росії. Це наша історична батьківщина, ми не американомовні, ми звернулися не до Обами (Барак Обама ‒ президент США ‒ КР), у нас не чорні чоловічки (тоді б я здивувалася), а вони наші ‒ зелені чоловічки».

Дмитро Гордон: «Не Україна ж прийшла на територію Донбасу, а Путін прийшов на територію Донбасу, найманці озброєні».

Наталія Поклонська: «Він не приходив на Донбас і, наскільки мені відомо, в усіх його офіційних заявах він говорить, що офіційних збройних сил, взагалі сил Росії на території Донбасу немає. Своєму верховному командувачу я вірю і поважаю».

...або Є докази участі російської армії на Донбасі

Максим Скубенко: «Ось вам фотографії, ось вам відео, ось вам докази, ось ваші люди загиблі, яких ви ховаєте. Це вони там були. А вони кажуть, що «це відпускники, це не ми». Ось ваша техніка військова, ось докази, звідки ми її взяли, «ну це можна в будь-якому військторзі купити», ‒ як вони люблять говорити».

У справі збитого малазійського боїнгу на Донбасі з'явився російський військовий. У телефонних розмовах, які оприлюднила Об'єднана слідча група, яка веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи, прем'єр-міністр «угруповання ДНР» Олександр Бородай розмовляє з людиною на ім'я «Володимир Іванович». Розслідувачі групи Bellingcat провели аналіз і дійшли висновку, що співрозмовником Бородая міг бути перший заступник голови прикордонної служби ФСБ Росії генерал-полковник Андрій Бурлака.

Дослідники мережі Bellingcat також довели, що Бук, яким збили МН-17, входив до складу 53-ої зенітно-ракетної бригади, яка базується в місті Курськ. На Донбасі стоїть російська новітня техніка ‒ тому є й останні фотодокази, які у березні цього року оприлюднило Міжнародне розвідувальне товариство Інформнапалм. І хоча Росія все заперечує, розслідувачі мають докази того, що на Донбасі є російська техніка, озброєння, найманці та військовослужбовці.​