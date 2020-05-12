Прокуратура АРК використає інтерв’ю Гордона у кримінальному провадженні проти Поклонської

Прокуратура АРК використає інтерв’ю журналіста Дмитра Гордона з колишнім «прокурором» окупованого Росією Криму Наталією Поклонською в кримінальному провадженні проти неї. Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії повідомив прокурор відділу прокуратури АРК Кирило Копійка.

«Вся інформація, що міститься в зазначеному інтерв’ю, буде долучена до матеріалів кримінального провадження і йому буде дана оцінка», – наголосив Копійка.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що інтерв’ю Поклонської Гордону ображає тих, хто зараз в Криму позбавлені волі, зокрема і через дії Поклонської.

Напередодні на це інтерв’ю також відреагував постійний представник президента України в АРК Антон Кориневич. Він зазначив, що «особи, які безпосередньо сприяли окупації частини України, не можуть і не будуть вважатися голосом кримчан».

Реакції самої Поклонської і Гордона на критику даного інтерв’ю поки не було.

До анексії Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року підконтрольна Кремлю влада півострова призначила її «прокурором» Криму. Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу в Росії і на анексованому півострові.

Поклонська називає себе депутатом російської Держдуми «від Криму», однак Україна неодноразово наголошувала, що Росія не має права проводити вибори на окупованому півострові. Поклонська перебуває під персональними санкціями.

На материковій частині України проти Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.