У парламенті Сербії побувала Наталія Поклонська

У парламенті Сербії на запрошення ультранаціоналістичної опозиції побували заступниця голови Комітету із закордонних справ Державної думи Росії Наталія Поклонська й заступник голови російського уряду окупованого Криму Георгій Мурадов.

Ці двоє прибули до Белграда на запрошення сербської опозиційної ультранаціоналістичної партії «Двері». Гості подарували господарям прапор Криму, а Поклонська заявила, що «Крим і Севастополь справді Росія».

Мурадов заявив, що 6 грудня в Росйському домі в Белграді відбудеться «перша міжнародна конференція про визнання права народу Криму повернутися в лоно батьківщини Росії».

Лідер партії «Двері» назвав зустріч продовженням успішного співробітництва з представниками «Республіки Крим» й сповістив, що представники цієї партії наступного року візьмуть участь в кількох конференціях на Криму.

З Поклонською й Мурадовим в будинку парламенту Сербії зустрівся також лідер ультранаціоналістичної Радикальної партії Воїслав Шешель, якого Міжнародний суд для колишньої Югославії засудив за скоєння воєнних злочинів. Шешель заявив, що Крим «стара російська земля».

Сербські урядовці досі не коментували заяв Поклонської й Мурадова та сербських політиків, які з ними зустрічалися.

Посол України в Сербії Олександр Александрович засудив візит. В заяві для Південнословʼянської служби Радіо Вільна Європа він висловив сподівання, що ніхто з сербських урядовців не зустрінеться з Поклонською й Мурадовим. Посол наголосив, що «Сербія не визнає анексії Криму, так само як Україна не визнає Косова».

Колишня «прокурор Криму» Наталія Поклонська називає себе депутатом російської Держдуми «від Криму». Україна неодноразово наголошувала, що Росія не має права проводити вибори на окупованому півострові.