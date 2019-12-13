Візиту представників Криму до Белграда: Сербія заявила, що поважає територіальну цілісність України

Сербія поважає територіальну цілісність Україну, повідомив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич у відповідь на протест МЗС України через «візит представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда».

«Сербія поважає територіальну цілісність України. Через це ніхто з представників виконавчої влади не зустрічався з делегацією Криму», – сказав Дачич.

У відповідь на прохання сербських журналістів прокоментувати заяву Києва про порушення Белградом положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262 Дачич сказав, що йдеться про «узвичаєний демарш, який постійно отримуємо», і повторив, що в цьому не брав участі ніхто з виконавчої влади.

Керівник зовнішньополітичного відомства Сербії додав, що з політичними діячами з анексованого Криму в будинку парламенту у Белграді зустрілися лише представники двох опозиційних партій.

11 грудня МЗС України висловило протест через «візит представників окупаційної адміністрації Криму до Белграда 4-7 грудня, під час якого відбувалася зустрічі з депутатами парламенту Сербії та проведення конференції «Белградський діалог: конструктивні відносини з Росією та визнання волевиявлення народу Криму».

Ця конференція відбулася в Домі російської культури в сербській столиці. Серед представників Криму була заступниця голови комітету із закордонних справ Державної думи Росії, колишній російський прокурор Криму Наталія Поклонська та заступник голови російського уряду в анексованому Криму Георгій Мурадов.