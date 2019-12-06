Росіяни з Белграда закликають Захід визнати анексію Криму

«Крим назавжди повернувся до Росії. Чим скоріше це визнають Україна й західний світ, буде краще для всіх» – таке заявила у столиці Сербії Белграді заступниця голови Комітету із закордонних справ Державної думи Росії Наталія Поклонська, колишній прокурор анексованого Криму. А Георгій Мурадов, заступник голови російського уряду окупованого Криму, ствердив: «Косово – це Сербія, Крим – це Росія».

Згадані російські діячі взяли участь у так званій «міжнародній конференції» в Домі російської культури в сербській столиці під гучною назвою «Белградський діалог. Європейський відкритий форум: за конструктивні відносини з Росією й визнання волі народу Криму».

З-поміж сербських політичних діячів до зібрання звернувся Воїслав Шешель, лідер ультранаціоналістичної Радикальної партії, котрого Міжнародний трибунал для колишньої Югославії засудив за скоєння воєнних злочинів. Наскільки відомо, на конференції не було представників сербського уряду.

Росіяни закликають Сербію не зволікати з визнанням анексії

Сербія має шанс увійти в історію як перша країна, яка рушила шляхом правди й визнала волю кримчан



Юрій Ґемпель, голова Комітету з міжнародних відносин й народної дипломатії кримського парламенту, заявив, що «Сербія не повинна зволікати з визнанням Криму як частини Росії. Це визнання відкрило б нові перспективи в розвиткові російсько-сербських відносин». Він додав, що «Сербія має шанс увійти в історію як перша країна, яка рушила шляхом правди й визнала волю кримчан».

Сербські урядовці досі не реагували на цю та інші заяви.

Сербські журналісти, котрі були присутні на конференції кажуть, що йдеться про відверте, ані трохи не дипломатичне, втручання в сербські справи. Адже, президент Сербії Александар Вучич та інші урядовці неодноразово заявляли, що Белград визнає територіальний інтегритет України.

Учасникам конференції було зачитано лист «російського президента» окупованого Криму Сергія Аксьонова, в якому він виступив «за зменшення напруження й розвиток конструктивних відносин між Росією й західними країнами». Він ствердив, що в Криму був проведений «демократичний референдум узгоджений із міжнародним правом».

Аксьонов не пояснив, як була узгоджена з міжнародним правом присутність російських військ в час проведення так званого референдуму.

Вступ до дипломатичного скандалу?

Лідер сербських ультранаціоналістів Шешель заявив, що «для сербських радикалів й усіх сербських патріотів Сербія батьківщина, а Росія – мати». Шешель пояснив: «Ми бажаємо, щоб Сербія прискорено інтегрувалася з Росією, щоб увійшла у всі євро-азійські інтеграції, в Співдружність Росії й Білорусі, в ОДКБ».

Він додав, що серби люблять українців й тому бажають, «щоби вся Україна повернулася в обійми матері Росії».

Посол України в Белграді Олександр Александрович в заяві для Радіо Вільна Європа висловив задоволення фактом, що ніхто з сербських урядовців не зустрівся з представниками так званої «Республіки Крим».

Александрович наголосив: «З іншого боку, не розуміємо чому такі візити дозволені в Сербії, котра підтримує територіальний інтегритет України».

Цю заяву посла України в матеріалі агентства Бета та на сайтах сербських ЗМІ називають «вступом до дипломатичного скандалу».

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