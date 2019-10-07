Перемога опозиції на виборах у Косові відкриває двері для змін і діалогу з Сербією – експерти

На позачергових парламентських виборах у Косові, що відбулися 6 жовтня, найбільше голосів здобули дві опозиційні партії: «Самовизначення» Альбіна Курті (25,2 відсотка) та «Демократична ліга Косова» (ДЛК), яку очолює Іса Мустафа (24 відсотки). Щодо косовських сербів, вони майже стовідсотково проголосували за «Сербський список» – партію, яка повністю підпорядкована урядові Сербії й президентові Александру Вучичу. Згідно з конституцією Косова, з-поміж 120-ти місць у парламенті серби мають 10, інші національні меншини (босняки, турки) ще 10 місць.

До перемоги опозиції призвели економічна криза, високий рівень корупції й факт, що партії, які керували країною від проголошення незалежності 2008 року, не змогли узгодити, тим паче реалізувати ефективну програму розбудови відсталого господарства й суспільства. Партії очолювані повстанськими командувачами Хашимом Тачі, Рамушем Харадінаєм та іншими не мали ані чітких ідей, ні відповідних кадрів для подолання ситуації, в якій Косово опинилося після того, як десятиліттями перебувало під військово-поліцейським режимом сербського президента Слободана Мілошевича та після воєнних дій у 1998-99-му роках, коли були зруйновані десятки промислових обʼєктів, інфраструктура та десятки тисяч житлових будинків.

Косовські серби готові співпрацювати з переможцями

Націоналістичний рух «Самовизначення» виник із однойменного студентського руху, котрий у другій половині 90-их років боровся з белградським режимом. Його ненасильницькі протести викликали подив і серед сербів. Упродовж минулих років депутати від цього руху часто блокували діяльність парламенту, навіть розпиляли в залі засідань сльозогінний газ.

Наразі Альбін Курті виявляє готовність розпочати розмови з головою ДЛК про спільну реалізацію змін, яких вимагають громадяни. Дві партії разом мають понад 50 відсотків депутатських місць. Оглядачі припускають, що ці політичні сили сформують коаліцію разом із сербами та іншими меншинами й у такий спосіб матимуть абсолютну більшість у парламенті.

Президент Сербії Александар Вучич відразу після оприлюднення перших результатів голосування заявив: «Ми будемо готові розмовляти з легітимними представниками албанців, незалежно від того, хто це буде. Діалог не буде легким ні для нас ні для них». Сербський президент висловив припущення, що нова влада Косова буде обрана не пізніше ніж у середині грудня. Офіційний Белград, зокрема, сподівається, що новий косовський уряд скасує декрет про запровадження 100-відсоткового мита на товари з Сербії. Цей захід колишньої влади в Приштині завдав серйозного удару сербським експортерам.

Захід наполягає на перебудові й діалозі Косова й Сербії

Місцеві оглядачі зазначають, що переможцям не буде легко дійти спільної мови щодо сформування влади й вироблення її програми. Адже, їм не вдалося сформулювати спільну передвиборчу програму й коаліцію, засновану на єдиних принципах. Ліві націоналісти Курті й правоцентристи Мустафи будуть змушені докласти чимало зусиль для подолання розбіжностей, чого вимагатимуть як їхні виборці, так західні партнери – Європейський союз і Сполучені Штати Америки. Захід наполягатиме насамперед на перебудові економіки й боротьбі з корупцією, а також на остаточному врегулюванні відносин Косова й Сербії.

Діалог Приштини й Белграда, який фактично був заблокований від минулого року, розпочнеться щойно після сформування нової влади Косова. Деякі місцеві коментатори нагадують, що на Балканах іноді екстремісти легше доходять компромісу аніж партії демократичного спрямування. Отож, могло б статися, що націоналісти Вучич і Курті зроблять вирішальні кроки для нормалізації відносин між двома народами й державами. Щоправда, в Сербії наразі небагато тих, хто готовий визнати факт, відомий усьому світові, що Косово є незалежною державою.

Політичні діячі й оглядачі в регіоні зазначають ще й таку важливу обставину: передвиборча кампанія й вибори в Косові пройшли без інцидентів й масових порушень процедури, як це бувало в минулому. Президент Албанії Ілір Мета заявив, що йдеться про «справжній приклад функціональної демократії».