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27 Жовтень 2019, Київ 19:26
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Протест у Белграді номер 47: Я не хочу російські ракети – напис на плакаті (відео)

Протест у Белграді номер 47: Я не хочу російські ракети – напис на плакаті (відео)
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Вже 47 суботу поспіль мешканці Белграду виходять на протест проти уряду Сербії. Ввечері, 26 жовтня, протестувальники зібралися біля штаб-квартири Громадського радіо і телебачення Сербії, RTS, щоб продемонструвати свою підтримку Олександру Обрадовичу, працівникові заводу озброєння «Крушік». Він виявив документи, що свідчать про викриття великої корупції в державному холдингу. Нещодавно його затримали. Люди також виступають проти російських ракет, які Росія направила у Сербію для участі у спільних військових навчаннях. Щотижневі мітинги в Белграді тривають з грудня 2018 року. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

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