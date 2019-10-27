Вже 47 суботу поспіль мешканці Белграду виходять на протест проти уряду Сербії. Ввечері, 26 жовтня, протестувальники зібралися біля штаб-квартири Громадського радіо і телебачення Сербії, RTS, щоб продемонструвати свою підтримку Олександру Обрадовичу, працівникові заводу озброєння «Крушік». Він виявив документи, що свідчать про викриття великої корупції в державному холдингу. Нещодавно його затримали. Люди також виступають проти російських ракет, які Росія направила у Сербію для участі у спільних військових навчаннях. Щотижневі мітинги в Белграді тривають з грудня 2018 року. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)