Премʼєр Росії Медведєв у Белграді запросив Сербію «зближуватися» із Євразійським союзом

Прем'єр-міністр Російської Федерації Дмитро Медведєв у Белграді дивився виступи сербських військових, дякував за незапровадження санкцій і запрошував до Євразійського союзу, запевняючи, що це не зашкодить зближенню Сербії із ЄС.

Голова уряду Росії Дмитро Медведєв прибув у Белград із одноденним офіційним візитом. Він закликав Сербію розширювати звʼязки із Москвою й Євразійським союзом і висловив упевненість, що це не буде гальмувати процес наближення Сербії до ЄС.

Медведєв прибув до Сербії із нагоди 75-ої річниці звільнення Белграда від нацистської окупації у Другій світовій війні. На белградському військовому летовищі було влаштовано демонстрацію вправності Збройних сил Сербії під назвою «Свобода-2019».

У цьому «параді» взяли участь ветерани усіх воєн, що відбувалися на території колишньої Югославії упродовж девʼяностих років минулого століття.

Таким чином Сербія прагне довести, що вважає ті війни справедливими і не визнає, що вона була агресором на теренах колишніх югославських республік, які тоді ставали незалежними державами.

Москва вдячна Белградові за те, що не запровадив санкції

Після розмов із сербським президентом Александром Вучичем й головою уряду Анною Брнабич голова російського уряду звернувся до депутатів парламенту Сербії.

Зо словами Дмитра Медвєдєва, «економічні відносини між двома країнами зростають з року в рік». Цього року товарообмін досяг чотири мільярди доларів, з великим суфіцитом на російському боці.

Медведєв подякував сербським урядовцям, що Сербія не запровадила санкції проти Російської Федерації, але не пояснив чому країни ЄС запровадили економічні заходи проти Росії.

Дмитро Медведєв нагадав, що сербська сторона використала шанс й збільшила експорт на російський ринок. Найближчим часом, сказав російський премʼєр, будуть відкриті нові можливості: наступного тижня голова сербського уряду у Москві підпише угоду про вільну торгівлю з Євразійським економічним союзом, яка прискорить вивіз сербських товарів.

Ключовими проєктами в співробітництві він назвав будівництво так званого Турецького газопроводу й реконструкцію сербських залізниць, яку проводять завдяки російським кредитам.

Російська підтримка інтегритету й суверенітету Сербії

Медведєв, зокрема, нагадав про те, що серби й росіяни були «братами по зброї» у двох світових війнах, про «спільну історію, плідні культурні звʼязки й спільну релігію».

«Росія готова надати всю підтримку збереженню територіального інтегритету й суверенітету Сербії», зазначив голова російського уряду й додав, що його країна зацікавлена в мирному врегулюванні конфліктів на підставі резолюції 1244 Ради безпеки ООН.

І хоча Медведєв безпосередньо не згадав Косово й не висловлювався щодо сербських відносин із державою, котра 2008 року проголосила незалежність в односторонньому порядку й котру визнали понад сто країн, зокрема і більшість членів ЄС, було ясно, що мова іде саме про це.

Згаданою резолюцією колишній сербський край Косово 1999 року перейшов під протекторат ООН.

Нові угоди в енергетиці, транспорті, харчовій промисловості

У парламентській залі в час звернення російського премʼєра було чимало порожніх місць, оскільки частина опозиції бойкотує сесії через те, що спікер й парламентська більшість, на думку опозиціонерів, унеможливлюють демократичні дебати.

Під час візиту було підписано кілька угод про торговельно-економічні відносини у сферах транспорту, енергетики, харчової промисловості, інформаційних технологій, науки й культури.

Голови урядів Сербії й Росії поклали вінки на Памʼятному кладовищі визволителів Белграда. Медведєв сказав, що в боях за визволення колишньої Югославії загинули вісім тисяч червоноармійців. Він промовчав факт, що це були бійці Третього українського фронту та, що три чверті з-поміж них були українці.

Через візит Медведєва запровадили надзвичайні заходи безпеки, в яких залучили пʼять тисяч поліцейських. Рух транспорту у сербській столиці 19 жовтня був практично заблокований.

Увечері гість з Москви взяв участь в урочистому концерті з приводу річниці визволення Белграда.

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